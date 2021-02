Taskforce waarschuwt voor valse vaccins: ‘Koop ze niet online of in de winkel’

Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano werd dinsdag gewaarschuwd voor valse vaccins, blijkbaar vooral Russische. ‘Koop ze niet online, op straat of in de winkel’, aldus Sabine Dordeur, projectmanager van de taskforce vaccinatie.

Stordeur benadrukt dat het noodzakelijk is dat 70 procent van de Belgen zich laat vaccineren alvorens we het normale leven volledig kunnen hernemen. Daarom zal er hard worden ingezet op communicatie, afgestemd op verschillende doelgroepen en in verschillende talen, met als doel om iedereen te bereiken. ‘Dat gebeurt via de klassieke kanalen, maar ook online via websites en sociale media’, aldus Stordeur. Vlamingen kunnen voor alle info terecht via www.laatjevaccineren.be.

Opvallend is dat Stordeur ook waarschuwde voor valse vaccins in omloop, blijkbaar vooral Russische. ‘Die zijn niet goedgekeurd op veiligheid en werkzaamheid. We raden aan om deze vaccins niet te kopen, niet op straat of in de winkel en niet online. Je kan enkel gratis en veilig een werkzaam vaccin krijgen in een woonzorgcentrum, een ziekenhuis of een vaccinatiecentrum’, klinkt het.

‘In afwachting van een algemene vaccinatie willen we opnieuw iedereen bedanken die de beschermende maatregelen blijft respecteren. We moeten nog even volhouden, maar alles komt goed’, besluit Stordeur.