Opgelet voor wie allergisch is: pollenseizoen is gestart

Het stuifmeelseizoen 2021 is begonnen. De eerste pollen van het jaar komen van de els en de hazelaar, zegt het nationale aërobiologische meetnet AirAllergy van het instituut Sciensano.

Het seizoen start met vertraging. Wie allergisch is aan pollen van de els en de hazelaar, zal de eerste symptomen later dan vorig jaar voelen. Dat komt door de overvloedige regenval in januari en de koude en winterse neerslag begin deze maand. Die hebben het vrijkomen van stuifmeel in de lucht vertraagd.

‘De stuifmeelconcentraties in de lucht zijn namelijk sterk afhankelijk van de weersomstandigheden’, zegt Ann Packeu van Sciensano. ‘Wanneer bloemen rijp zijn en klaar om hun stuifmeel in de lucht af te geven en er gunstige weersomstandigheden heersen, kunnen de concentraties snel toenemen. Als de temperatuur stijgt, kunnen de stuifmeelkorrels die voorheen in de bloeiwijzen opgesloten zaten, zich in de lucht verspreiden.’ In het weekend van 13 en 14 februari zijn de pollenconcentraties van de els en de hazelaar aanzienlijk gestegen, met respectievelijk 24, 35 en 44 korrels/m³ lucht, gemeten van vrijdag 12 februari tot zondag 14 februari.

Van jaar tot jaar lijken de hoeveelheden stuifmeel die door deze allergie verwekkende bomen worden geproduceerd, toe te nemen. Het is echter onmogelijk om de intensiteit van het seizoen 2021 op dezelfde wijze te voorspellen als weersvoorspellingen, zegt Sciensano.

De symptomen van stuifmeelallergie zijn zeer uiteenlopend: prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel.