Republikein McConnell verdedigt non-impeachment voor ‘moreel schuldige’ Trump

De leider van de Republikeinse minderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, acht voormalig president en partijgenoot Donald Trump verantwoordelijk voor de ‘schandelijke’ bestorming van het Capitool. Toch stemde hij tegen diens impeachment. Waarom?

‘Er bestaat geen twijfel over dat de voormalige president moreel schuld draagt. Zijn aanhangers bestormden het Capitool omdat hij van de pot gerukte onwaarheden riep in de grootste megafoon ter wereld. Ook zijn gedrag tijdens en na de rellen was gewetenloos’, stelt Republikeinse leider Mitch McConnell in een opiniestuk in de Amerikaanse krant The Wallstreet Journal.

Toch stelt McConnell Trumps vrijspraak gelijk aan het verdedigen van de Amerikaanse grondwet en het respecteren van haar grenzen. ‘Het impeachmentproces dient niet om tegen elke prijs een op voorhand gekozen straf uit te spreken voor morele schuld’, meent hij. Daaraan voegt hij een aantal beschuldigingen van willekeurigheid aan het adres van de democraten toe. ‘Liberals wezen graag naar de roekeloosheid waarmee de voormalige president durfde omgaan met “de regeltjes”. Blijkbaar kunnen ze zelf die neiging niet weerstaan.’

Volgens de krant probeert McConnell - sinds Trumps vertrek uit het Witte Huis de facto leider van de republikeinse partij - op een slappe koord te dansen. Enerzijds wil hij de energie van Trumps - nog steeds wezenlijke - aanhang oogsten, anderzijds wil hij de meer gematigde kiezer zeker niet afschrikken. Als het van hem afhangt, zal de partij zich niet geheel zuiveren van het Trumpisme, maar moeten afgevaardigden wel afstand nemen van complottheorieën, ongefundeerde beschuldigingen en opruiing. Op die manier hoopt hij snel het overwicht in de senaat te herwinnen.