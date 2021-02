Vluchtende inbreker komt onder trein terecht in Gent

In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg is een 21-jarige inbreker in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen nadat hij tijdens zijn vlucht een spoorweg overstak en gegrepen werd door een trein. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Maandagavond rond 23.20 uur ging het inbraakalarm af in een filiaal van elektroketen Coolblue aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. ‘Drie personen waren de winkel binnengedrongen door een ruit in te slaan. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. De drie verdachten konden ondertussen de winkel uitvluchten, met buit’, zegt het parket. ‘Eén van de verdachten vluchtte in de richting van de spoorweg. Bij het oversteken van de spoorweg werd hij gegrepen door een aankomende trein. De man werd weggekatapulteerd en kwam terecht op de rijbaan (Antwerpsesteenweg). Hij overleed ter plaatse.’

Het gaat om een 21-jarige man zonder gekende woonplaats in ons land. Een deel van de buit werd in de onmiddellijke omgeving van de man aangetroffen.

De trein was een werktrein, er waren geen passagiers aan boord, zegt het parket nog. ‘Een tweede verdachte werd door de politie aangetroffen in een tuinhuis in de buurt. Hij had een deel van de buit in zijn bezit. Hij werd gearresteerd.’ Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en het parket vraagt zijn aanhouding.

De derde verdachte wordt nog opgespoord.