Winterprik werd veel kerkuilen en tuinvogels fataal

De winterprik van vorige week heeft flink wat slachtoffers geëist bij de kerkuilen in Vlaanderen. De nachtdieren, die vooral muizen eten, overleden allemaal aan ondervoeding. Dat heeft Vogelbescherming Vlaanderen gemeld in een persbericht.

Omdat in schuren steeds minder graan wordt opgeslagen en er dus geen muizen meer worden aangetrokken, hebben kerkuilen het doorgaans al lastiger dan vroeger. Toen het vorige week nog begon te sneeuwen en te vriezen, kregen ze het steeds moeilijker om muizen te vangen.

‘Eén medewerker van de Kerkuilwerkgroep heeft de voorbije dagen acht dode kerk- en bosuilen gevonden’, zegt woordvoerder Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. ‘Vele kerkuilkoppels die in nestkasten broeden, zijn waarschijnlijk hetzelfde lot beschoren, maar die zullen we pas vinden als we in mei de nestkasten onderzoeken. Het zou om honderden dieren kunnen gaan.’ Een kerkuilkoppel heeft in normale omstandigheden buiten de broedperiode - dan zijn het er nog meer - bijna 3.000 muizen per jaar nodig om te overleven. Dat zijn er minstens tien per nacht.

De kerkuilpopulatie in Vlaanderen telde in 2019 1.389 geregistreerde broedparen. Dat is voornamelijk de verdienste van honderden vrijwilligers van de Kerkuilwerkgroep, een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen. Over de jaren heen heeft die in Vlaanderen zowat 3.000 nestkasten opgehangen. Ongeveer 95 procent van de Vlaamse kerkuilen broedt momenteel in zo’n nestkast.

Tuinvogels en houtsnippen

Niet alleen voor de kerkuilen, maar ook voor tuinvogels was het winterweer fataal. De aanhoudende vrieskou heeft heel wat kleinere tuinvogels in de problemen gebracht. Tuinvogels hebben een lichaamstemperatuur van 40 - 41 graden celsius. Volgens vogelkenner bij Natuurpunt Koen Leysen is het onmogelijk om die op peil te houden in de vrieskou. ‘Bijvoederen is nodig, vooral een stevig ontbijt kan voor de kleine vogeltjes wonderen doen’, zegt Leysen op Radio 2.

Door het weer van de afgelopen week zijn in het vogelopvangcentrum van Oostende vijf keer meer vogels opgenomen dan in een week zonder vriestemperaturen. Hoewel er normaal zo’n 20 per week zijn, waren dat er nu meer dan 100. De meeste van die vogels zijn houtsnippen die geen eten konden vinden in de bosgrond omdat die bevroren was.