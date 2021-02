27 jaar cel voor voormalig Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken en vriendin Sylvia Boigelo

Het hof van beroep van Brussel heeft dinsdagochtend gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Christian Van Eyken en zijn vrouw Sylvia Boigelo veroordeeld tot 27 jaar celstraf, voor de moord op Marc Dellea, de ex-man van Sylvia Boigelo, gepleegd in 2014. De advocaat-generaal vorderde de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelden.

Het hof oordeelde de twee beklaagden schuldig als dader en mededader van de moord op Marc Dellea, die in juli 2014 in Laken door het hoofd werd geschoten.

De rechters oordeelden dat Christian Van Eyken en Sylvia Boigelo deze misdaad begingen met ‘berekening, koelte en lafheid’, waarbij de dochter van Sylvia Boigelo en Marc Dellea haar vader op een ‘gewelddadige, woeste en verachtelijke manier’ werd ontnomen.

Om de straf te bepalen en de verzwaring van de bestraffing te rechtvaardigen, hielden de rechters rekening met de ‘inspanningen en listen’ die de beklaagden gebruikten om de misdaad te verbergen en te overtuigen van hun straffeloosheid.

Het hof besloot dat de ‘hoop’ die de eerste rechter formuleerde op een wijziging voor de verdachten ‘ijdel was’. Het hof legde de schuldigen 27 jaar gevangenisstraf op, tegenover de 23 jaar gevangenis die in september 2019 in eerste aanleg was uitgesproken.

Marc Dellea (45) werd op 8 juli 2014 met een kogel in het hoofd levenloos aangetroffen in het appartement dat hij bewoonde met zijn partner, Sylvia Boigelo, en hun dochter in de Mutsaardlaan in Laken.

Christian Van Eyken was toen lid van het Vlaams Parlement, Sylvia Boigelo was zijn parlementaire medewerker en minnares.

De geliefden waren de laatst bekenden die het slachtoffer levend zagen, zo bleek uit beelden van bewakingscamera’s. Het koppel, dat in 2018 trouwde, heeft steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend.