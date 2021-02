Corona-alarm bij Club Brugge: Philippe Clement en Hans Vanaken in quarantaine na positieve test

De nodeloze busrit van Brugge naar Charleroi zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor Club. Trainer Philippe Clement en Hans Vanaken missen de Europese trip naar Kiev na een positieve coronatest.

Stefano Denswil en Matej Mitrovic testten afgelopen weekend al positief op het virus en Charles De Ketelaere werd maandag naar huis gestuurd met ziektesymptomen. Er werd gevreesd dat ook andere spelers besmet zijn geraakt op de busrit van vier uur naar en van Charleroi, waar uiteindelijk niet gespeeld werd.

Volgens het UEFA-protocol kregen alle spelers van Club Brugge maandagochtend opnieuw een wisser in de neus. Nu blijkt dat Philippe Clement en de trainersstaf positief zijn, net als sterspeler Hans Vanaken. En dat in volle aanloop naar de Europa League-wedstrijd op Dinamo Kiev.

‘Bij het binnenkomen van de testresultaten bleek het coronavirus stevig huisgehouden te hebben in het Brugse trainerskabinet. Coach Philippe Clement en zijn assistenten bleken allen positief. Naast eerdere gevallen Stefano Denswil en Matej Mitrovic kwam ook Hans Vanaken positief uit de testing op COVID-19’, klinkt het.

Voor Noa Lang, die ook ziekteverschijnselen vertoonde, en Charles De Ketelaere was er wel goed nieuws. ‘Hij bleek negatief en zal mee afreizen naar Kiev. Alle positief geteste spelers en stafleden zitten in quarantaine. Rik De Mil en zijn assistent Tim Smolders zullen mee afreizen naar Kiev.’

Herhaling

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. In de aanloop naar de eerste Champions League-opdracht op Zenit had Club Brugge met Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Michael Krmencik en manager Vincent Mannaert vier positieve coronagevallen. Club won de wedstrijd in Sint-Petersburg met 1-2, maar sindsdien zit de angst voor een grote uitbraak er serieus in.

Stefano Denswil en Matej Mitrovic hadden afgelopen zondag af te rekenen met symptomen en reisden niet met Club naar Charleroi. Ze ondergingen een test en die bleek maandag positief. Het tweetal ging meteen in quarantaine. Wel op de bus: Charles De Ketelaere. De jonge middenvelder voelde zich maandag niet goed en werd naar huis gestuurd. Maar zondag had hij nog samen met zijn ploegmaats de nutteloze verplaatsing naar Charleroi gemaakt.

De vier uur durende busrit (twee keer twee uur) is meteen de reden waarom er bij Club wordt gevreesd voor een grote uitbraak. Ook voor de wedstrijd op Zenit hadden de spelers samen op de bus gezeten, maar toen vertoonden Mignolet en co. geen symptomen. Mogelijk waren ze vals positief. Dat is deze keer anders.