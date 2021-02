Parler is terug van weggeweest, maar alles is gewist

Het controversiële sociaal medium Parler is maandag opnieuw gelanceerd. De website werd na de bestorming van het Capitool in Washington offline gehaald door serveraanbieder Amazon.

‘We will not be canceled (we zullen niet geannuleerd worden, red.).’ Met die woorden sprong socialemediasite Parler gisteren weer online. Het moest een nieuwe serveraanbieder zoeken na de bestorming van het Capitool. Het sociale medium, dat populair is bij alt-right- en Trump-aanhangers, werd toen verweten opruiende berichten niet te hebben gemodereerd. Serviceaanbieder Amazon haalde de site offline omdat het vond dat Parler de algemene voorwaarden van het contract had geschonden.

20 miljoen gebruikers

Eerder liet de site al weten dat het een nieuwe serviceaanbieder had gevonden, maar toen was de site nog niet volledig ‘up and running’. Nu lijkt het medium opnieuw bruikbaar te zijn zoals voordien. Het ziet er wel naar uit dat alles op site verwijderd is. Parler liet weten dat het al zijn gebruikers, op een bepaald moment waren dat er meer dan 20 miljoen, binnen de week opnieuw online zou brengen. Vanaf volgende week zouden nieuwe gebruikers zich kunnen registreren.

In een verklaring waarin de herstart werd aangekondigd, stond verder dat mede-opdrichter van de rechtse politieke organisatie ‘Tea Party Patriots’ Mark Meckler was aangesteld als interim-directeur. Voormalig directeur John Matze werd begin deze maand door het bestuur ontslagen. Het is niet duidelijk waarom Matze aan de kant werd gezet.

Ondanks de herlancering was de website, is het sociale medium nog steeds niet beschikbaar in de mobiele winkels van Apple en Google.