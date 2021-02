Op de A12 richting Brussel is dinsdagochtend een dodelijk ongeval gebeurd op het kruispunt met de Guido Gezellelaan in Aartselaar. Dat zegt de federale politie. Een vrouw reed er met haar wagen achteraan in op een betonmixer. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden volgens de politie nog onderzocht. Er is ook een fotogrammetrieteam ter plaatse om alles in kaart te brengen. Het ongeval gebeurde omstreeks 6.15 uur, maar twee uur later is de weg nog steeds volledig dicht.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt alle verkeer over langere afstand richting Brussel aan om via de E19 te rijden. Op de A12 staat er een file tot op de Antwerpse ring. Het verkeer kan ter hoogte van het ongeval wel nog passeren via de parallelle Boomsesteenweg, maar dat volstaat niet om de verkeershinder te milderen.