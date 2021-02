Australian Open: Naomi Osaka is eerste halvefinaliste

Naomi Osaka (WTA 3) heeft zich dinsdag als eerste speelster geplaatst voor de halve finales van de Australian Open.

De Japanse maakte in de kwartfinale een einde aan het knappe toernooi van de Taiwanese veterane Su-Wei Hsieh (WTA 71). Het werd twee keer 6-2.

Derde reekshoofd Osaka blijft zo op koers om voor de tweede keer de Australian Open te winnen. In 2019 mocht ze de trofee al eens in de lucht steken in Melbourne.

De 23-jarige Japanse neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaanse Serena Williams (WTA 11) of de Roemeense Simona Halep (WTA 2). Osaka won tot dusver drie grandslamtitels (met ook US Open 2018 en 2020).

De 35-jarige Hsieh stond voor het eerst in haar lange carrière in de kwartfinales van het enkelspel op een grandslam. In het dubbelspel won ze onder meer al twee keer Wimbledon en een keer Roland Garros. De Taiwanese is het nummer 1 op de dubbelranking.