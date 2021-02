Tony’s Chocolonely raakt keurmerk slaafvrije chocola kwijt

De Nederlandse chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely staat niet meer op de lijst van producenten die hun chocolade gegarandeerd zonder illegale arbeid produceren.

Tony’s Chocolonely’s zou niet meer voldoen aan de voorwaarden om op de lijst van de Amerikaanse Slave Free Chocolate te staan. Dat komt omdat ze nu samenwerken met de chocoladegigant Barry Callebaut, die worden ervan beschuldigd gebruik te maken van illegale arbeid. Tony’s zou de cacaobonen voor hun chocoladerepen laten verwerken bij de Zwitserse Barry Callebaut, die zelf ook erkennen dat hun chocolade niet vrij is van slaven- of kinderarbeid, een groot probleem in de industrie.

Tony’s Chocolonely’s zelfverklaarde missie is ‘100 procent slaafvrije chocolade’ maken. Volgens het bedrijf kan dat alleen door industriebrede verandering. Daarom werkt het al sinds zijn oprichting in 2005 samen met Barry Callebaut. Daar worden de bonen voor Tony’s Chocolonely volledig gescheiden van Barry Callebauts bonen. Maar volgens Slave Free Chocolate draagt Tony’s Chocolonely toch bij aan het in stand houden van slaven- of kinderarbeid door samen te werken met Barry Callebaut.

In een reactie erkent Tony’s Chocolonely dat ze sinds 2005 de repen laten produceren door Barry Callebaut. Op die manier wilden ze aantonen dat hun manier van werken niet kleinschalig hoeft te zijn. ‘Als Tony’s enkel in kleine fabrieken geproduceerd wordt, zouden grote bedrijven kunnen beweren dat de methodes van Tony’s niet op grote schaal toepasbaar zijn. Wij willen voorkomen dat ons model terzijde wordt geschoven als iets dat alleen een nichespeler kan doen’, zegt Paul Schoenmakers van Tony’s Chocolonely.

Korneel Warlop, woordvoerder van Barry Callebaut, wil benadrukken dat ze hun probleem van kinderarbeid erkennen en hier bezig mee zijn. ‘Via ons Forever Chocolate programma zijn we heel duidelijk over onze publieke positionering en acties: elke vorm van gedwongen arbeid of kinderarbeid heeft geen plaats in onze operationele keten. In ons Forever Chocolate programma zetten we ons in om tegen 2025 kinderarbeid uit onze operationele keten te halen’, aldus Warlop.