‘Komende weken voorzichtig blijven, virusvarianten gaan fel druk zetten’

Maandag liet MR-voorzitter George-Louis Bouchez weten dat hij de restaurants terug open wil op 21 maart. ‘We kijken naar de cijfers, niet naar de kalenders’, reageert biostatiscus Geert Molenberghs op Radio 1.

De dalende coronacijfers doen her en der de roep tot versoepelingen weerklinken. Zo zouden volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever en MR-voorzitter George-Louis Bouchez er binnenkort versoepelingen moeten komen in de horeca. Maandag pleitte Bouchez dat hij de restaurants tegen de lente wil heropenen, en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) aast op een heropeningen van de horeca tegen de paasvakantie.

Al gaan onze cijfers de goede kant op en zien wetenschappers een gunstige evolutie in de curve, pleiten ze nog steeds om voorzichtig te blijven. Zo benadrukte viroloog Steven Van Gucht dat pas wanner we drie weken onder de drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag zitten, kunnen versoepelen. Ook biostatisticus Geert Molenberghs vindt dat we nog moeten afwachten. ‘We moeten beseffen dat we volop in de uitrol zitten van de Britse variant van het virus. Vandaag zijn één op de twee besmettingen met de Britse variant. Op enkele weken tijd gaan we van die 50 procent naar 80 procent gaan, en daar kunnen we weinig aan doen. De komende periode van vijf à zes weken moeten we dus voorzichtig zijn, de varianten gaan fel druk zetten’, zei hij op het Radio 1-programma De Ochtend.

Seizoenseffect

‘Het is ons gelukt om geen derde golf te hebben. Maar in landen als Portugal of Tsjechië, waar ze vroegtijdig hebben versoepeld, hebben ze dat niet kunnen vermijden. De ankerpunten die we hebben, zoals de 75 ziekenhuisopnames per dag, zijn goed. Daar moeten we ons op richten. We willen niet in een situatie komen waar we een sector openen om die kort daarna weer te sluiten. Na elke versoepeling nemen we even de tijd om te kijken of we die kunnen verteren. Pas als dat lukt, kunnen we denken aan de volgende stap. We moeten vasthouden aan een veilig ritme’, aldus Molenberghs. ‘We mogen denken aan versoepelingen in de lente, het seizoenseffect en de vaccinatiecampagne zullen in ons voordeel spelen om de cijfers onder controle te houden. Wat we niet gaan doen is daar nu al data op kleven. We kijken liever naar cijfers dan naar kalenders’, zei hij.