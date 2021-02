‘Je bent geen lama, spuug niet op straat’: opvallende campagne én boetes tot 350 euro in Jette

Bezoekers van de zondagmarkt in Jette konden afgelopen weekend moeilijk naast een opvallende affiche kijken. ‘Je bent geen lama, spuug niet op straat’, is de boodschap. Wie betrapt wordt, kan een boete tot 350 euro riskeren.

In tijden van mondmaskers en corona kan men zich de vraag stellen hoe relevant de anti-spuugaffiche is die ophangt aan en rond het Koningin Astridplein. Toch trokken vele marktbezoekers afgelopen weekend grote ogen bij het zien van de opvallende affiche met daarop een lama afgebeeld.

Hoewel spugen op de grond eigenlijk ook al bij het gewestelijke agentschap Net Brussel in de lijst van overtredingen staat, is de gemeente Jette nu ook met een gemeentelijke campagne gestart. Tien van de meest voorkomende inbreuken werden daarin opgelijst. ‘Op basis van klachten van bewoners en het aantal inbreuken hebben we die top tien opgesteld’, zegt schepen van Openbare Netheid Mounir Laarissi (LBjette).

Niet overal controle

Er werd wat gekeken naar de wijken binnen de gemeente en de daar meest begane inbreuken. ‘Voor het Koningin Astridplein kwamen we daarom uit bij spugen op de grond. Elders zijn er bijvoorbeeld hardnekkige problemen met mensen die hun vuilnis niet op het correcte tijdstip buiten zetten of die sluikstorten.’

Hoewel er voor spugen op de grond nog geen boete is uitgedeeld, was dat wel al het geval voor andere inbreuken zoals een peuk op de grond gooien. ‘Dat is ook iets gemakkelijker om na te gaan. Als onze ambtenaren op het terrein iemand zien roken, kunnen ze die eventueel volgen. Bij spugen op de grond moet je al op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Onze gemeente telt 54 kilometer aan openbare wegen. We kunnen niet op elke vierkante meter een ambtenaar plaatsen.’

Niet meteen boete

De schepen is zich welbewust dat de affiche met de lama het probleem niet meteen zal oplossen. ‘Maar het is toch de bedoeling om de mensen te sensibiliseren. Er zal ook niet meteen een boete van 350 euro uitgedeeld worden. Afhankelijk van de inbreuk zal er misschien eerst een waarschuwing worden gegeven, ofwel een kleine GAS-boete van 52 euro. Voor de zwaardere inbreuken zoals sluikstorten kan de boete trouwens zelfs nog veel hoger oplopen dan 350 euro. Het is vooral de bedoeling om mensen aan te zetten hun wijk leefbaar en netjes te houden.’