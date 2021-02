Zacht en droog met af en toe een regenbui

Dinsdagochtend is het meestal droog met kans op opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door regen aan de kust. Op het einde van de dag verspreidt de regen zich naar het centrum van het land.

Het is erg zacht met maxima tussen 7 en 10 graden in de Ardennen en rond 10 of 11 graden elders, mogelijk zelfs 12 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 kilometer per uur. Dat meldt het KMI dinsdag.

Dinsdagnacht is het eerst regenachtig. Nadien wordt het droger vanuit het westen, maar de bewolking blijft overheersen. De minima liggen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot soms vrij krachtig.

Woensdag is het eerst overal zwaarbewolkt maar meestal droog. In de namiddag verschijnen er plaatselijke opklaringen. Een enkele bui is niet uitgesloten, vooral in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen, 10 graden in het centrum van het land en 12 graden in het westen. Er waait een matige wind met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Donderdag zijn er enkele opklaringen en overwegend droog weer. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met eerst wat motregen in de namiddag soms matige regenval. De maxima schommelen tussen 6 en 12 graden.

Vrijdag begint met brede opklaringen. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken vanuit het zuiden, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag wordt het vrij zonnig met hoge wolkenvelden. De maxima schommelen rond 14 graden in het centrum.