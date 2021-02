AA Gent mag voorzichtig naar boven kijken na 4-0-zege tegen Moeskroen

Mààr 4-0 was de uitslag tussen AA Gent en Moeskroen. Het had veel meer kunnen zijn in het voordeel van de Buffalo’s, maar hun vizier stond opnieuw niet op scherp. Invallers Vadis Odjidja met de pre-assist plus twee assists en Tarik Tissoudali met de afwerking klaarden dan maar opnieuw de klus. Met dat duo op het veld kon ook Yaremchuk plots wel zijn kansen afwerken.

Ballenraper wil je in de Ghelamco Arena deze dagen liever niet zijn. Na de opwarming van de Buffalo’s hadden ze hun werk al met de ballen in de tribune te verzamelen en het leek erop dat ze ook tijdens de wedstrijd in de tribune zouden moeten klauteren. Na twee minuten kon Gent immers zelf eens op een vroege voorsprong komen, maar Roman Yaremchuk zat met zijn gedachten nog bij wat Charleroi in de beker vorige week overkwam na de vroege voorsprong. De Oekraïner stiftte de bal dan maar van dichtbij over.

Een leuk begin van de wedstrijd, dat wel. Maar het was van korte duur. Moeskroen was niet afgezakt naar Gent om te winnen, terwijl de thuisploeg er dan weer niet meteen in slaagde om de organisatie van Moeskroen te ontmantelen. Mohammadi werd niet gevonden, Yaremchuk grossierde in slechte kaatsen.

Twee gezichten Yaremchuk

Het Gentse gevaar moest van stilstaande fasen komen. Niangbo, tot dan toe onzichtbaar, kopte een vrije trap van Kums gevaarlijk richting doel, maar Da Costa devieerde nog in corner. Ook een ingestudeerd nummertje op een vrije trap leverde geen doelpunt op. Yaremchuk kreeg wel een kopkans, maar de Oekraïner kopte te centraal en de scheids had bovendien al gefloten voor een fout.

Zo kabbelde de eerste helft voorbij. Nuno Da Costa dribbelde de Gentse verdediging op een gegeven moment op een hoopje, maar liep zich alsnog vast. Hij herhaalde dat kunstje even later nog een keer, maar opnieuw vloeide er geen kans uit voort.

Op het halfuur verstuurde Castro-Montes een lage voorzet, niet zijn eerste van de avond. Hij vond de vrijstaande Yaremchuk op de penaltystip en die knalde staalhard binnen. Dan toch 1-0 voor Gent dankzij de eerste assist van Castro-Montes dit seizoen. Plots voelde Gent dat het de betere ploeg was. Twee minuten later had Bezus maar af te leggen op Castro-Montes, die vrij stond. Maar Bezus draaide naar de andere kant, kans verkeken.

Kums verstuurde wat later een knappe dieptepass op Yaremchuk. Die stevende alleen af op doelman Koffi, maar afwerken lukte wonderwel niet. Ik doe het dan maar zelf, moet Kums gedacht hebben op de corner die volgde. Hij maakte ei zo na een olympisch doelpunt, maar de bal ging net niet over de lijn en kwam via de paal weer in het veld.

Dubbele wissel

Ook in de tweede helft liet Gent na om snel de voorsprong te vergroten. Yaremchuk en vooral Niangbo twee keer kregen grote kansen. Hein Vanhaezebrouck kreeg het stilaan op zijn heupen en bracht het gouden duo nog eens in. Odjidja en Tissoudali kwamen in de 65ste minuut Bezus en Niangbo vervangen en drie minuten later loonden die wissels al. Odjidja stak Yaremchuk diep en die vond Tissoudali. De Nederlandse spits maakte al zijn vierde doelpunt voor Gent. In het slot gaf Odjidja nog een assist voor Yaremchuk, die miste deze keer niet en zorgde voor 3-0. Dezelfde invallers als vorige week in de bekerwedstrijd tegen Charleroi maakten het dus af.

Alleen Dorsch ontbrak deze keer, die was geschorst na zijn vijfde gele kaart. Maar zonder hem ging het dus ook. Vadis en Tissoudali toonden opnieuw dat dit Gent hun stootkracht en doelgerichtheid niet kan missen. Yaremchuk maakte er nog 4-0 van op een corner van Vadis. Yaremchuk kon plots wel zijn kansen afwerken. Wat een verschil met of zonder aanvoerder Vadis op het veld.