Ebola-uitbraak in Guinee baart Rode Kruis zorgen: ‘Respons moet sneller zijn dan het virus’

In Guinee zijn zeven gevallen van de besmettelijke ziekte ebola vastgesteld. Drie mensen zijn overleden. Het Rode Kruis is bezorgd en stuurt 700 hulpverleners. Ook in Congo duikt de ziekte opnieuw op.

In het West-Afrikaanse land Guinee duikt de besmettelijke ziekte ebola opnieuw op. Er zijn intussen zeven gevallen bevestigd, aldus het Guinese gezondheidsagentschap. Drie mensen overleden ook aan de ziekte. Het Rode Kruis zet 700 hulpverleners in om de ziekte te bestrijden. De situatie baart de internationale hulporganisatie zorgen.

‘Het virus komt op het slechtst mogelijke moment terug’, zegt Mohammed Mukhier, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afrika. Hij verwijst daarmee naar de coronapandemie die tegelijkertijd woedt. Het Rode Kruis zal helpen bij bron- en contactonderzoek.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) belooft eveneens snel in gang te schieten, onder meer met vaccins. ‘We zullen snel de nodige capaciteit ontplooien om Guinee, dat al veel ervaring heeft, te ondersteunen’, zo zei WHO-professor Alfred George Ki-Zerbo na een vergadering met de Guinese gezondheidsautoriteiten. Vijf jaar geleden kostte ebola aan 11.000 mensen het leven in Guinee.

Ebola in Congo

Ook in Congo - in vogelvlucht meer dan 3.000 kilometer verwijderd van Guinee - is een vaccinatiecampagne opgestart om een heropflakkering van de ziekte tegen te gaan, meldt het WHO. In de provincie Noord-Kivu zijn vier gevallen vastgesteld, waaronder twee met dodelijke afloop. Het medisch personeel in de getroffen regio wordt als eerste gevaccineerd.