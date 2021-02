Acteurs en actrices steunen vrouwen in zaak-De Pauw: ‘Steunbetuiging van collega’s aan collega’s’

Op sociale media krijgen de vrouwen die zich burgerlijke partij stelden in de zaak-De Pauw een hart onder de riem van veel collega’s.

Maandagmiddag, om 17.30 uur exact postten heel wat acteurs, actrices en mensen die actief zijn in de media onder de hashtag #streepinhetzand eenzelfde tekst op sociale media. Zo willen ze de vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag – onder meer actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Ella-June Henrard en Lize Feryn – een hart onder de riem te steken. Ze doen dat allemaal individueel op hun eigen sociale media.

De negen vrouwen die zich burgerlijke partij stelden, kregen de afgelopen weken naar verluidt via sociale heel wat verwijten over zich heen. De persoonlijke aanvallen en dreigementen liepen ook hun mailboxen binnen. Reacties die ‘ingebakken zitten in onze cultuur’, stellen de briefschrijvers.

Door meer dan 600 mensen ondertekend

Collega’s van de vrouwen besloten daarom om aan de alarmbel te trekken door een open brief online te zetten - zonder daarbij een oordeel te vellen over de grond van de zaak. ‘Dit is geen brief met een mening over een lopende rechtszaak, maar een warme steunbetuiging van collega’s aan collega’s’, benadrukken ze.

‘Wat wel van belang is voor ons, is de manier waarop we erover praten. Het zegt iets over wie we zijn en waar we voor staan. Na de bagger die de laatste weken over onze collega’s is uitgekieperd, willen we dan ook onze stem laten horen. Dertien vrouwen hebben besloten een streep in het zand te trekken. Tot hier en niet verder. Zij, en zij alleen, kunnen beslissen of en wanneer hun grenzen werden overschreden.’

De briefschrijvers zeggen ‘verontwaardigd en diep geraakt’ te zijn. Initiatiefnemers zijn actrices en theatermaakster Dominique Collet en Griet Dobbelaere. Maar de brief werd door meer dan 600 mensen gepost, volgens de initiatiefnemers, onder wie Charlotte Vandermeersch, Charlotte De Bruyne, Marijke Pinoy, Heidi Lenaerts, Emilie De Roo, Anemone Valcke en Matthias Sercu.

Rechtszaak

Vrijdag besliste de rechtbank van Mechelen dat de verzegelde enveloppe in het dossier-Bart De Pauw, met daarin de notities van de preventieadviseur van de VRT over haar gesprek met de actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, dichtblijft. De advocaten van Bart De Pauw hadden om inzage gevraagd, maar krijgen die dus niet. Ze kunnen wel nog beroep aantekenen. Binnen twee weken komen de partijen opnieuw bij elkaar om een startdatum voor het proces te bepalen.

Lees hier de volledige open brief: ‘Dit is geen brief met een mening over een lopende rechtszaak, maar een warme steunbetuiging van collega’s aan collega’s. Over lopende rechtszaken praten we beter met voorzichtigheid en nuance. Enkel betrokkenen weten wat er is gebeurd. Enkel de rechtbank oordeelt. Wat wel van belang is voor ons, is de manier waarop we erover praten. Het zegt iets over wie we zijn en waar we voor staan. Na de bagger die de laatste weken over onze collega’s is uitgekieperd, willen we dan ook onze stem laten horen. Dertien vrouwen hebben besloten een streep in het zand te trekken. Tot hier en niet verder. Zij, en zij alleen, kunnen beslissen of en wanneer hun grenzen werden overschreden. Wat volgde was een ongeziene golf aan ongepaste, kwetsende en vernederende reacties. Dat het golddiggers zijn en aandachtshoeren. Dat ze enkel aandacht willen en bloed ruiken. Dat ze overdrijven, manipulatief, leugenachtig en bovendien hysterisch zijn. Deze reacties vertellen ons meer dan we willen horen. Deze reacties zitten ingebakken in onze cultuur waarin het normaal is dat grenzen van vrouwen worden geminimaliseerd, genegeerd en overschreden. Dit gebeurt voortdurend en dit kunnen we niet aanvaarden. Mensen die aan een alarmbel trekken, verdienen onze steun. Het kan niet zijn dat wanneer je een grens aangeeft, je niet ernstig wordt genomen, dat je meteen als ongeloofwaardig wordt neergezet en wordt uitgescholden door wie maar wil. Dat is onverdedigbaar en wij voelen mee met de niet te onderschatten impact die deze storm van laaghartige en grove reacties via alle bestaande media heeft op de levens van deze vrouwen én op hun gezin, hun welzijn, hun carrière, hun geloofwaardigheid en hun menselijkheid. We zijn verontwaardigd en diep geraakt en daarom willen we niet langer zwijgen; omdat zij de moed hebben gehad te spreken. Omdat zij de moed hebben gehad om aan te klagen en een grens te trekken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in de toekomst overweegt om zelf een streep in het zand te trekken, of wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen, zich de moed niet laat ontnemen. We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken. Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit de sector en onze steun betuigen aan onze betrokken collega’s. Samen met veel anderen.’