Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala verkozen als directeur-generaal van de WTO

De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala (66) wordt de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Haar aanstelling werd vandaag goedgekeurd door de 164 leden. Op 1 maart treedt ze in dienst.

De WTO heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouw aan het hoofd. De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala zegt ‘vereerd’ te zijn. ‘Ik kijk ernaar uit om de globale economie weer op de rails te krijgen’, klinkt het. De economische schokgolf die het coronavirus teweeg heeft gebracht, vormt meteen een ferme uitdaging voor de nieuwe directeur-generaal. ‘Een sterke WTO is daarom cruciaal’, vindt Okonjo-Iweala. Haar functie start op 1 maart en loopt zeker tot augustus 2025.

Nogzi Okonjo-Iweala was twee keer minister van Financiën in Nigeria en ging er de strijd aan tegen corruptie. Dat werd haar niet altijd in dank afgenomen. Zo kreeg ze van haar tegenstanders de bijnaam ‘Okonjo Wahala’, wat zoveel betekent als ‘Okonjo de herrieschopper’. De Harvard-alumnus werkte bovendien 25 jaar als ontwikkelingseconoom bij de Wereldbank. Ze klom er tot de op één na hoogste positie.

Dat de toppositie bij de WTO naar een vrouw zou gaan, was al zo goed als zeker. Behalve Okonjo-Iweala dingde ook Yoo Myung-hee naar de job. De Zuid-Koreaanse minister van Handel kon op de steun van de Verenigde Staten rekenen, wat tot een patsstelling leidde bij de keuze voor de job. De verkiezing van president Joe Biden schudde de kaarten echter opnieuw dooreen. Biden zag minder graten in de aanstelling van Okonjo-Iweala, en toen Yoo Myung-hee uiteindelijk haar kandidatuur introk, lag de weg open voor de eerste Afrikaanse leider van de WTO.