Wetenschappers ontdekken per toeval leven onder ijslaag van 900 meter

Onder een dikke ijslaag van wel 900 meter diep troffen wetenschappers diertjes aan die op sponzen leken. Dat meldt het wetenschappelijke magazine Frontiers in Marine Science. Het is opmerkelijk dat diertjes in dergelijke omstandigheden overleven.

Wetenschappers van het onderzoeksproject British Antarctic Survey waren niet op zoek naar leven. Niemand had immers verwacht dat levensvormen konden floreren op 260 kilometer van de open zee, onder een ijslaag van 900 meter diep. Maar bij het boren naar stalen van bezinksel troffen de Britten een stuk rots aan. Op videobeelden ontdekten ze dat het gesteente bedekt bleek met verschillende levensvormen, zoals sponsachtige diertjes en andere nog te identificeren levensvormen.

‘Breaking All the Rules: The First Recorded Hard Substrate Sessile Benthic Community Far Beneath an Antarctic Ice Shelf’ - Huw J. Griffiths, Paul Anker, Katrin Linse, Jamie Maxwell, Alexandra L. Post, Craig Stevens, Slawek Tulaczyk & James A. Smith: https://t.co/qoWpSa4ME0 pic.twitter.com/ZXpMkN1iO8 — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 15, 2021

De ontdekking werd gedaan onder de ijslaag in het Filchner-Ronne-ijsplateau, ten zuidoosten van Weddellzee aan de Zuidpool. De sedentaire dieren hadden zich weten aan te passen aan zeer moeilijke leefomstandigheden: ver weg van de open zee, in complete duisternis en bij temperaturen van -2,2 graden. Al blijft het een raadsel hoe en wanneer de diertjes op die afgelegen locatie terecht zijn gekomen. Het is ook nog niet duidelijk hoe ze zich voeden.

Tijd dringt

‘Deze ontdekking roept meer vragen op dan antwoorden’, reageren de wetenschappers. Maar ze toont ook aan dat het mariene leven in Antarctica zeer bijzonder is en bovendien ook uitzonderlijk goed aangepast is aan de omstandigheden, zegt onderzoeker Huw Griffiths.

Het is nog niet duidelijk tot welke soort de dieren behoren. De wetenschappers vragen zich ook af wat het voor die dieren zou betekenen wanneer de ijsplaat afbreekt. Door de klimaatverandering is er maar weinig tijd om hen te bestuderen en om hun ecosysteem te beschermen, zo klinkt het.