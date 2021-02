Antwerps parket vraagt pv voor pepperspray Van Grieken

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken haalde tijdens een gesprek in de studio van het VTM-nieuws zondag een busje pepperspray boven. Dat is strafbaar. Het parket van Antwerpen vraagt de politie nu een proces-verbaal op te stellen.

Pepperspray is in ons land een verboden wapen. Door zondag een busje mee te nemen naar de VTM-studio pleegde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dus een strafbaar feit.

Van Grieken toonde de pepperspray in nasleep van het nieuws dat leden van Schild & Vrienden, onder wie Kamerlid Dries Van Langenhove, worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor ­inbreuken op de racisme- en de wapenwetgeving.

Wetsvoorstel om pepperspray toe te laten

‘We lazen de afgelopen drie jaar alsof er een rechtse Al-Qaeda in de maak was, terwijl het om handel in pepperspray ging’, aldus Van Grieken. ‘Als dat verboden wapenbezit is, dan zal je veel mensen moeten veroordelen’. De VB-voorzitter vindt ‘dat elke vrouw in Vlaanderen pepperspray op zak moet hebben.’

Intussen diende Kamerlid voor Vlaams Belang Katleen Bury al een wetsvoorstel in om pepperspray vrij verkrijgbaar te maken in de handel, en het gebruik ervan als wettig verdedigingsmiddel toe te laten vanaf de leeftijd van 16 jaar.