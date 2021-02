Auto dodelijke achtervolging Moeskroen gevonden

In het onderzoek naar de tweede bestuurder die zaterdag betrokken was bij de achtervolging en het ongeval in Moeskroen, dat twee kinderen het leven heeft gekost, is het tweede voertuig gevonden. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt.

Een wagen die overeenkomt met de beschrijving na het dodelijke ongeval, werd zondagavond in beslag genomen en getakeld in de wijk Épeule, in het Noord-Franse Roubaix. Verder zijn twee verdachten opgepakt. Dat bericht de Franse krant La Voix du Nord maandag.

Zondag rond 18.30 uur arresteerde een patrouille van de anti-banditismebrigade van Tourcoing een eerste verdachte op zijn werkplek in Roncq. De 21-jarige man werd van zijn vrijheid beroofd in het belang van het onderzoek.

Twee uur later meldde een 17-jarige persoon zich aan het onthaal van het centraal politiekantoor in Tourcoing. Ook hij werd van zijn vrijheid beroofd.

Een aanrijding op een parking en een woordenwisseling tussen twee bestuurders resulteerden zaterdagnamiddag in Moeskroen in een achtervolging en een slipper met dodelijke afloop voor twee inzittende kinderen. Er werd een onderzoek ingesteld wegens opzettelijke obstructie van het verkeer en onvrijwillige doodslag met vluchtmisdrijf door het parket van Doornik-Bergen.