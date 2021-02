Van vrieskou tot 16 graden in één week

Het KMI voorspelt aangenaam lenteweer volgend weekend. Zaterdag zou het kwik 14 graden Celsius halen, zondag zelfs 16. Dat terwijl het vorige weekend nog helemaal in het teken van schaatsen stond. Hoe verklaar je dat?

Het hogedrukgebied ten noordoosten van ons land schuift verder door naar Centraal Europa, verder oostwaarts van ons. ‘Daardoor wordt er vanuit het zuiden warme lucht naar ons gepompt’, zegt Ruben Weytjens, weerman bij Het Belang Van Limburg. Hoe komt dat? Lucht beweegt zich tussen gebieden met verschillende luchtdruk. Die beweging ervaren we als wind.

Toen het hogedrukgebied noordelijker lag, kreeg ons land te maken met koude wind. ‘De aangevoerde luchtstroom afgelopen week kwam vanuit het noordoosten. We kregen diepvrieskoude of polaire lucht vanuit het Russische Moskou’, legt VRT-weerman Frank Deboosere uit. ‘De wind is nu gaan ruimen naar het zuidoosten. Afgelopen week haalden we aan de Spaanse costa’s 23 à 24 graden. Het is die warme lucht die tot bij ons komt.’

Mooie vooruitzichten

Met de verschuiving van het hogedrukgebied is het tij dus gekeerd afgelopen weekend. Sinds zondag is de dooi ingezet, en dinsdag en woensdag halen we al 11 graden Celsius. Donderdag daalt het kwik licht tot 9 graden, mogelijk door de toenemende opklaringen. Vrijdag klimt het kwik weer met een graad, om zaterdag tot 14 te reiken. Zondag schat het KMI de maxima op 16 graden. ‘Het is natuurlijk nog een week vooruit, en dus onzeker. Maar de kans op een beetje lente in februari is groter dan de kans op koud weer’, stelt Weytjens gerust.

Een voorproefje van de lente volgt de recente winterprik op. Foto: KMI (meteo.be)

Bovendien zal het weekend ook droog blijven. ‘In de loop van de week zal er nog wat regen vallen, waardoor de nachten warmer worden. Vanaf dinsdag zal er al geen nachtvorst meer zijn. In het weekend kan het dan wel weer vriezen aan de grond, net omdat het zo’n helder weer is’, waarschuwt Weytjens nog. Een dooi zonder regen of wind, is niet waard dat ‘t eraan begint, zegt een oude weerspreuk. ‘Maar met de regen en wind zal het dus wel meevallen’, gaat Weytjens er tegenin.

Eén zwaluw…

‘Ons klimaat kent steeds meer extremen’, haalt Weytjens de schouders op. Maar op de vraag of dit al echt het begin van de lente is, antwoordt hij beslist negatief. ‘We moeten maart en april nog krijgen, dus de temperaturen zullen zeker nog terugvallen. Maar dan hebben we dit toch al gehad als voorproefje voor de lente.’

Nu ijs en sneeuw de komende dagen zullen wegsmelten, zou het smeltwater voor wateroverlast kunnen zorgen. Daarom heeft Binnenlandse Zaken het nummer 1722 geactiveerd. Dat kan je bellen als je hulp nodig hebt van de brandweer zonder dat iemand in levensgevaar verkeert.