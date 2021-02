Drie leden van Brotherhood Sin Miedo opgepakt met molotovcocktails op E19

Drie leden van de Brotherhood Sin Miedo, een uit Nederland overgewaaide (motor)club, zijn vorige week opgepakt bij een controleactie op de E19 richting Nederland omdat ze in hun wagen een doos met twintig klaargemaakte molotovcocktails bij zich hadden. Dat bericht Gazet Van Antwerpen.

Ook de eigenaar van de wagen werd later opgepakt. De vier verdachten zijn intussen ook aangehouden. Het Antwerpse parket weigert voorlopig elke commentaar over de zaak.

De vier verschenen vrijdag al voor de raadkamer, die een van hen met een enkelband naar huis stuurde en de drie anderen in de cel liet. Wat de mannen van plan waren met de molotovcocktails is nog onduidelijk.

In Nederland suggereren media dat de opkomst van ‘brotherhoods’ een antwoord is op het verbieden van enkele criminele motorbendes zoals No Surrender en Satudarah. Verschillende ex-leden daarvan zouden ook in dergelijke ‘brotherhoods’ zitten en die clubs hebben soortgelijke agressieve logo’s. In een tweedelige documentaire op de Nederlandse televisie stelden leden van Brotherhood Sin Miedo dat ze veeleer een ‘vriendenclub’ zijn en dat motorrijden bij hen niet op één staat.