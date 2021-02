Australian Open: rolstoeltennisser Gérard plaatst zich voor finale

Rolstoeltennisser Joachim Gérard plaatste zich maandag voor de tweede keer in zijn carrière voor de finale van de Australian Open. Na een thriller versloeg de nummer vier op de ranking in de halve eindstrijd de Brit Gordon Reid (ITF 5) met 4-6, 7-5 en 6-3.

‘Ik ben tevreden en fier want ik slaagde erin het spelbeeld te doen kantelen nadat ik slecht was gestart’, zei de 32-jarige Brusselaar na afloop. ‘Het was een heel zwaar gevecht. Ik heb van bij het begin tot het einde alles gegeven en vanaf 3-0 in de tweede set heb ik niet meer losgelaten. Op een bepaald moment draaide ik de knop om waardoor ik nog iets agressiever ging spelen, de ballen beter plaatste en me vooral iets beter positioneerde om zo zuiver mogelijk te kunnen slaan. Dat heeft mij vandaag veel opgeleverd.’

Woensdag mag Gérard in de finale tegen Alfie Hewett (ITF 3) een gooi doen naar een eerste grandslamtitel in het enkelspel. De 23-jarige Brit versloeg hem vorig jaar in de finale van Roland Garros.

‘Constant presteren, dat is iets waar ik vooruitgang in maak’, vervolgde Gérard. ‘Misschien slaag ik er eindelijk in om mijn ervaring te laten renderen. Alfie heb ik vorige week verslagen (in de halve finale van de Melbourne Open, red.) maar dat geeft mij slechts een miniem voordeel. Zijn match (tegen de Japanse nummer 1 Kunieda, red.) heb ik niet gevolgd, maar gezien de score moet hij heel mooi tennis hebben getoond om met 6-3, 6-4 te winnen. In Roland Garros heb ik het nagelaten om voor de overwinning te strijden. Op een bepaald moment kreeg ik kansen en die heb ik laten liggen. Nu wil ik het werk afmaken. En net als vandaag zal ik mij 100 procent geven.’