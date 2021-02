Elise Mertens sneuvelt ondanks goede start in achtste finales Australian Open

Door een al bij al onverwachte uitschuiver tegen Karolina Muchova (WTA 27) moet met Elise Mertens ook de laatste Belg het enkelspel op de Australian Open verlaten (6-7, 5-7). Ze begon nochtans heel goed aan het duel, maar zakte na een vroege 4-0-bonus in de eerste set weg. Mertens bevond zich in een veelbelovende tabelhelft, waar alleen Ashley Barty nog overbleef als groot obstakel.

Gesteund door zeven zeges op rij en een overweldigende 6-2, 6-1-uithaal tegen Belinda Bencic (WTA 12) zaterdag in de derde ronde begon Mertens als favoriete aan dit duel voor een plaats bij de laatste acht. En die rol nam ze met verve op. Mertens leek op cruisecontrol naar de eerste set te zeilen. De 25-jarige Limburgse maakte dankbaar gebruik van alle ongedwongen fouten aan de overkant. Zoveel Tsjechische pogingen die in het net stierven of buiten de lijnen belandden: het leidde op een drafje naar een 4-0-voorsprong.

Amper tien minuten waren er gespeeld. Ging het te gemakkelijk? Sloop er wat overmoed binnen? Speelde die schouder op? Of kreeg Muchova haar zenuwen en bijbehorende foutenlast eindelijk onder controle? Allicht is dat nog de meest logische verklaring voor wat nadien volgde. Van 4-0 en 5-2 ging het naar 5-5. Mertens was wel op twee punten van setwinst gekomen, maar kon het niet afmaken. Muchova kwam bij 5-6 zelfs voor het eerst op voorsprong. Mertens dwong nog wel een tiebreak af, maar ook daar bleek de Tsjechische iets beter.

Dark horse

Op Eurosport werd Mertens vooraf door het verzamelde panel, veelvoudig grandslam-primus Mats Wilander op kop, als dark horse aangekondigd, schaduwfavoriete dus. Het eerste halfuur gaf ze voeding aan dat statuut, het daaropvolgende halfuur logenstrafte ze die bewering. Dat Mertens in het openingsgame van de tweede set meteen haar service moest inleveren, voorspelde weinig goeds. Een set en 0-2 achter: de Limburgse boot maakte water.

Mertens vocht zich dankzij een tegenbreak toch weer in de wedstrijd en won drie games op rij: 3-2 en 4-3. Maar dat momentum kon ze ook nu niet uitbouwen. Muchova trok zich bij 5-5 weer op gelijke hoogte, waarna Mertens alweer haar service afgaf: 5-6. Het gaf de Tsjechische de gelegenheid om voor de match en een plek bij de laatste acht te serveren. Dat deed ze via een love game: 6-7, 5-7.