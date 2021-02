Verenigd Koninkrijk start met quarantainehotels: wie regels omzeilt, krijgt boete van duizenden euro’s

Reizigers moeten in het Verenigd Koninkrijk vanaf vandaag, maandag, tien dagen in hotelquarantaine. De kosten daarvoor moeten ze zelf betalen. Wie zich niet houdt aan de regels, riskeert forse boetes en zelfs een celstraf.

‘We moeten verder gaan met onze reisbeperkingen’, zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Het plan van de quarantainehotels bestaat al anderhalve maand, maar wordt nu pas toegepast. Concreet houdt het in dat iedere inwoner van het Verenigd Koninkrijk die terugkomt uit een van de 33 risicolanden, tien dagen in quarantaine moet in een quarantainehotel – er zijn er 16 in totaal. Daarmee wil de Britse regering voorkomen dat nieuwe virusvarianten zich verspreiden. Tijdens de quarantaineperiode moeten de reizigers ook tweemaal een negatieve test afleggen.

‘De regels die vandaag ingaan, zullen het quarantainesysteem versterken en een extra beveiligingslaag bieden tegen nieuwe varianten buiten de grenzen’, zei Hancock. ‘Deze maatregelen zijn belangrijk om ons vaccinatieprogramma te beschermen.’

Tot 10 jaar cel

De boetes en straffen voor wie de maatregelen probeert te ontlopen, zijn fors. Wie weigert om getest te worden, krijgt een boete van 2.000 pond. Wie de hotelquarantaine negeert, riskeert een boete van 5.000 tot 10.000 pond. En iedereen die liegt over het feit dat die in een rode zone is geweest, riskeert een gevangenisstraf tot 10 jaar. In het Verenigd Koninkrijk staan 33 landen op de lijst van rode zones, waaronder Portugal, Brazilië en Zuid-Afrika. België staat niet op de lijst.

Reizigers die in een quarantainehotel moeten verblijven, moeten vooraf online een kamer reserveren via een overheidsportaal. Zij moeten de kosten voor het verblijf, zo’n 2.200 euro, zelf betalen. De reizigers moeten vooraf hun hotel boeken via de regeringswebsite en hun Passenger Locator Form invullen.