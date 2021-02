Vader Nicki Minaj overleden na vluchtmisdrijf

De vader van rapper Nicki Minaj is overleden na een auto-ongeluk waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Robert Maraj werd 64 jaar. Dat meldt de New Yorkse politie.

Maraj liep vrijdag rond 18 uur op straat op Long Island in New York toen hij werd opgeschept door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en liet de gewonde man alleen achter. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed zaterdag aan zijn verwondingen.

De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk.

Nicki Minaj werd geboren als Onika Tanya Maraj op het eiland Trinidad en groeide op in de wijk Queens in New York City. Tegenover Amerikaanse media sprak Minaj eerder over de moeilijke thuissituatie waarin ze opgeroeide. Er was sprake van drugsgebruik en huiselijk geweld. Tegen The New York Times zei ze dat haar vader haar nooit had mishandeld, maar dat zijn gedrag wel abusief was. Tijdens een interview met Rolling Stone vertelde ze dat ze als kind ‘rijk worden zag als de manier om alles op te lossen’. Het zou haar en haar moeder toegelaten hebben zonder haar vader te gaan wonen.

Een woordvoerder van de rapper bevestigde het overlijden van Robert Maraj. Minaj zelf heeft zich nog niet publiek uitgelaten over het plotse overlijden.