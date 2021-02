Domeinwachter waagt zich op ijs om kat die vastzit in chipszak te redden

Een domeinwachter van Bokrijk heeft zondagochtend op de vijver aan ‘Fietsen door het water’ een kat gered die ei zo na bezweek aan de vriestemperaturen. Het dier zat met haar kop vast in een lege zak chips en was daardoor alle oriëntatie kwijt.

Fotograaf Ivo Hendrikx kwam zondagochtend uit op het wel erg vreemd tafereel. ‘Ik wilde een mooie foto maken van de zonsopgang aan het fietspad door het water in Bokrijk’, zegt Hendrikx. ‘Daarom was ik er al om 7 uur. Het schemerde op dat ogenblik nog. Op het ijs zag ik een zwart dier. Ik dacht eerst aan een eend. Maar toen ik door mijn telelens keek, bleek het een kat te zijn die met haar hoofd vast zat in een lege zak chips. Het ijs op gaan was veel te gevaarlijk. Daarom hebben we de domeinpolitie van Bokrijk trachten op te bellen. Maar die was door een elektriciteitsstoornis niet te bereiken.’

Schepnet

Ondertussen waren er mensen bijgekomen. ‘Iemand had naar het Natuurhulpcentrum gebed en nog iemand anders naar de 112’, gaat Hendrikx verder. ‘Tot een van de aanwezigen te binnenschoot dat er verderop een domeinwachter woont. En die is in zijn vrije tijd meteen langs gekomen. De man trok een waadpak aan dat sluit onder de oksels. Met een schepnet en heel voorzichtig schuifelde hij naar de kat toe. Met het net kon hij het dier naar zich toetrekken en zo op het droge halen.’

‘Daar werd het bevrijd van de zak chips over haar hoofd’, zegt Hendrikx. ‘Maar de kat rilde zodanig hard dat we allemaal dachten dat het haar laatste stuiptrekkingen waren omdat ze te lang onderkoeld was. Een vrouw had het dier in haar sjaal gewikkeld en wat later is het overgebracht naar een plaats waar er warmte was. En gelukkig heeft die kat het gehaald. Ze heeft haar leven te danken aan het moedige werk van de domeinwachter. Het was geen huis- maar wel een wilde kat.’