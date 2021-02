Italiaanse skigebieden blijven dicht

De heropening van de skigebieden maandag in de Italiaanse ‘gele zones’ - met matig coronarisico - gaat niet door. De regering heeft het bestaande winstersportverbod verlengd.

Het was de bedoeling dat er vanaf maandag in de ‘gele zones’ in Italië weer geskied zou mogen worden, maar de Italiaanse regering heeft zondag, gisteren, de opening van skigebieden geblokkeerd. De beslissing komt er wegens een verhoogd risico op de verspreiding van coronavarianten, zo legde minister van Volksgezondheid Roberto Speranza uit. Speranza maakte ook bekend dat het verbod op recreatief skiën is verlengd tot 5 maart.

Zo’n 17,8 procent van de nieuwe covid-19-infecties zijn besmettingen met de Britse variant, blijkt volgens de cijfers van het Italiaanse gezondheidsagentschap ISS. ‘Er is bezorgdheid over de verspreiding van deze en andere varianten van Sars-Cov-2’, aldus het ministerie. De toename van virusvarianten zou vooral in Milaan, Bergamo en Brescia plaatsvinden.