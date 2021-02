Sportpaleis virtueel uitverkocht voor Live2020

Vijfduizend muziekfans kochten een of meer virtuele zitjes in het Sportpaleis. Zo brachten ze meer dan 50.000 euro bij mekaar voor het steunfonds Live2020. Dat komt de livemuzieksector te hulp.

De fundraiser ‘Lights for Live’ werd een maand geleden gelanceerd om geld in te zamelen voor de livemuzieksector. De ambitie was om daarmee de eerste keer in 2021 het Sportpaleis uit te verkopen. Wie het evenement wou steunen betaalde 2 euro voor een virtueel zitje.

Het doel werd ruimschoots gehaald. Bijna vijfduizend muziekfans kochten één of meer zitjes. De organisatoren moesten de capaciteit van de zaal tijdelijk virtueel vergroten om aan de vraag te blijven voldoen.

Gisteren werd op elk van de verkochte plaatsen een theelichtje aangestoken. Op het middenplein vormden die de titel van het gebeuren, Lights for Live, met een groot hart erbij. Ook op de toeschouwerszitjes waren theelichtjes aangestoken.

De actie levert daardoor meer dan 50.000 euro op ten voordele van het steunfonds Live2020. Dat bedrag werd gisteren overgemaakt aan het fonds.

De livemuzieksector hoopt vanaf midden maart weer aan de slag te kunnen gaan.