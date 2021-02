Al bijna 15.000 kandidaten om Klaasje op te volgen bij K3

Klaasje Meijer maakte afgelopen week bekend dat ze opstapt bij K3. Ze heeft vijf jaar de dienst uitgemaakt bij de meidenband en ze heeft zich geëngageerd om nog een jaar uit te doen. Dat geeft Studio 100, het entertainmentbedrijf achter K3, de kans om een opvolger voor haar te zoeken.

Meijer is, na Kathleen Aerts en Josje Huisman, de derde blondine die de meidengroep verlaat. Ze is 25 en wil haar acteeropleiding afmaken. Ze gaf ook te kennen dat ze uit het keurslijf van K3 wil, waarbij negen optredens per weekend geen uitzondering zijn.

Studio 100-mede-eigenaar Gert Verhulst zei gisteren in De zevende dag dat de inschrijvingen lopen als een trein. ‘Er zijn al bijna 15.000 inschrijvingen’, zei hij. Omdat er gecommuniceerd is dat de opvolger van Klaasje ook een jongen mag zijn, was het uitkijken naar het aantal mannelijke kandidaten. Dat bedraagt veertig procent.

‘Statistisch gezien is de kans groter dat het een meisje wordt’, zei Verhulst. Als het een jongen wordt, zijn er veranderingen nodig. ‘De meeste jongens zingen lager. Dan krijgen we een andere stemkleur. We zullen dan ook sommige teksten moeten aanpassen.’