Geen stoet. Geen cafés. Geen muziek. En geen alcohol op straat. Alles waar Aalst Carnaval traditioneel op steunt voor een geslaagde editie, is dit jaar geschrapt. Niettemin baadde de Denderstad toch een klein beetje in carnavalsfeer. In groepjes van maximum vier personen trokken sommigen verkleed de straat op. De politie hield nauwlettend een oogje in het zeil, nadat zaterdagnacht een carnavalsfeestje werd stilgelegd. Dertien aanwezigen kregen er een proces-verbaal aan de broek gesmeerd.