Laatste winnaar legt Elfstedentocht opnieuw (deels) af

Henk Angenent (53) won in 1997 als laatste de Friese wedstrijd Elfstedentocht. Corona trok een streep door eindelijk een nieuwe editie van de legendarische schaatswedstrijd. Angenent deed het dan maar in zijn eentje. Het lukte hem niet om de tocht volledig uit te rijden.

24 jaar na zijn overwinning begon Henk Angenent, vandaag 53, opnieuw aan de Elfstedentocht. In het gezelschap van enkele schaatsvrienden slaagde Angenent erin om bijna 140 kilometer over bevroren Friese beekjes en rivieren te glijden richting de finish op de Bonkenvaart. Dat is minder dan de 200 kilometer die de volledige Elfstedentocht telt. Het ijs lag er niet overal even goed bij en Angenent kreeg last van zijn knie na een pittige val vroeg in de ‘wedstrijd’. Bepaalde stukken in Harlingen en Franeker sloeg hij dan ook over om die verder af te leggen met de auto.

Angenent vertrok vanochtend om 8 uur vanaf de vaart de Zwette in Leeuwarden. Iets voor 18 uur gleed hij over de finishboog op de Bonkevaart. ‘Ik ben weer redelijk fit nu’, zei Angenent voor vertrek tegen de Leeuwarder Courant. ‘We fietsen hem altijd met een groep op Tweede Pinksterdag en we zijn ook fanatieke schaatsers. We hebben altijd gezegd dat we hem een keer willen schaatsen met z’n allen. Die kans is nu enigszins mogelijk, dan gaan we dat gewoon doen.’

Zodra het begint te vriezen, hunkert bijna iedere Nederlander naar de Elfstedentocht. Nu het na deze uitzonderlijke vorstperiode eindelijk weer kon, gooide corona roet in het eten. De ontgoocheling was dan ook groot toen de Nederlandse overheid besloot dat de wedstrijd op natuurijs niet kon doorgaan.