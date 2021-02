Afgelasting Charleroi - Club Brugge is groot probleem voor speelkalender

De match tussen Charleroi en Club Brugge van vanavond om 18.15 uur gaat niét door. Sommige delen van het veld van Charleroi liggen nog vol sneeuw en zijn bevroren. De afgelasting is een groot probleem voor de kalendermaker, aangezien er nog amper plaats is voor extra wedstrijden van Club Brugge.

De definitieve keuring van het veld gebeurde iets na 16 uur, het overleg duurde echter nog een poos, maar het resultaat was onvermijdbaar: onbespeelbaar en dus wedstrijd afgelast.

Het gaat om de strook in de schaduw van de hoofdtribune: daar komt amper zon en het ligt er al twee weken slecht bij. De 16-meter voor de bezoekende tribune is het grootste zorgenkind, dat is beton momenteel.

Veiligheid in het gedrang

‘We hebben de beslissing genomen op basis van de staat van het veld’, gaf scheidsrechter Lothar D’Hondt uitleg bij de drastische beslissing. ‘Zowat het hele strafschopgebied is hard en bevroren, met ook ijsplekken. Ook in de zone voor de hoofdtribune is een volledige strook bevroren en keihard: zo kunnen we de veiligheid van de spelers niet garanderen. Ik heb speciaal voetbalschoenen aangedaan om nog eens te testen hoe het voor de spelers zou aanvoelen.’

‘We hebben zolang mogelijk gewacht in de hoop dat de zon haar werk nog zou doen. Maar dat maakte geen verschil en de zon is nu ook al ondergegaan. Ik heb de beslissing genomen zonder Club te raadplegen, ik heb niet eerst hun mening gevraagd. Beide coaches reageerden begripvol op de beslissing. Het was geen makkelijke, want het is een mooie wedstrijd.’

Groot probleem voor kalendermaker

De afgelasting is een groot probleem voor de kalendermaker. Want als Club Brugge Europees en in de beker doorstoot, kan de match niet ingehaald worden voor 21 april. Dan is de reguliere competitie in principe al afgelopen.

Zaterdag werden ook al Waasland-Beveren - Eupen en Oostende - Genk afgelast omwille van een onbespeelbaar veld. Volgens het interne reglement van de Pro League riskeert Charleroi net als Waasland-Beveren en Oostende een boete van 50.000 euro: dat is het tarief wanneer geoordeeld wordt dat een wedstrijd niet kan doorgaan als gevolg van het niet voldoende onderhouden, beschermen en verwarmen van het speelveld.