Groot-Brittannië haalt kaap van 15 miljoen vaccinaties

Als alles goed gaat, zullen maandag 15 miljoen Britten hun eerste prik van het coronavaccin gekregen hebben. ‘Een belangrijke mijlpaal’, zegt de Britse premier Boris Johnson zondag.

15 miljoen vaccinaties tegen 15 februari. Dat doel wilde het Verenigd Koninkrijk halen. Zondagavond liggen de Britten nog altijd op koers om die kaap te halen. De totale populatie van het Verenigd Koninkrijk bestaat uit 67 miljoen mensen.

‘Een belangrijke mijlpaal’, zegt de Britse premier Boris Johnson zondag. Ook de Britse minister van Volkgsgezondheid Matt Hancock reageerde enthousiast op Twitter. ‘Fantastisch nieuws: meer dan 15 miljoen mensen hebben nu hun eerste coronavaccin gekregen.’

De eerste prik werd op 8 december geplaatst. De vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk focuste tot nog toe op mensen in vier groepen: de 70-plussers, zorgpersoneel in de eerste lijn, personeel en bewoners van rusthuizen en de meest kwetsbare patiënten. Ruim een half miljoen mensen kreeg ook al de benodigde tweede dosis ingespoten.

‘Alle restricties laten vallen’

Maandag gaat dan ook een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne van start. Vanaf dan worden ook mensen tussen de 65 en 69 ingeënt en ‘klinisch kwetsbare’ mensen.

Het coronavirus trof de Britten hard. Het Verenigd Koninkrijk is een van de zwaarst getroffen landen in Europa. Er overleden al meer dan 115.000 mensen aan de gevolgen van het virus. Gisteren, zaterdag 13 februari, werden er nog 13.896 nieuwe besmettingen gemeld, goed voor 21,87 nieuwe gevallen per 100.000 Britten.

Sinds begin januari is in het land een derde lockdown van kracht. Met de kaap van 15 miljoen vaccinaties klinkt de roep om versoepelingen in het land luider.

In een open brief van de Conservatieve Partij pleiten 63 beleidsmakers om alle restricties tegen het einde van april te laten vallen. Tegen dan zouden alle risicogroepen gevaccineerd en dus beschermd zijn. Als het zover is, is er volgens de ondertekenaars van de brief ‘geen enkele juridische grond meer om nog maar één coronamaatregel van kracht te laten zijn’.

Voor de minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is het nog te vroeg om die discussie te openen. ‘We willen allemaal uit lockdown, maar dat moet op een verantwoordelijke manier gebeuren en op wetenschappelijke basis’, zei hij aan Times Radio.