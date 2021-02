Aerts pakt eerste zege in bijna vier maanden, Iserbyt eindwinnaar X2O Badkamers Trofee

Toon Aerts heeft voor het eerst sinds 17 oktober vorig jaar een cyclocross gewonnen. De renner van Trek Baloise Lions was de beste in de Brussels Universities Cyclocross, de laatste klassementswedstrijd van het seizoen. Eli Iserbyt speelde tijdens de race geen rol van betekenis, maar is wel eindwinnaar in de X²O Badkamers Trofee.

Officieel was de eindwinnaar van de X²O Badkamers Trofee nog niet bekend, maar met een voorsprong van 3 minuten en 2 seconden op Toon Aerts kon de eindzege Eli Iserbyt nauwelijks nog ontglippen. Het enige obstakel dat de Europese kampioen nog in de weg stond, was de achtste en laatste manche van het klassement: de Brussels Universities Cyclocross in de hoofdstad.

Quinten Hermans, gisteren nog winnaar in Eeklo, nam zoals gewoonlijk een geweldige start. De renner van Tormans dook als eerste het veld in. Al snel werd het commando overgenomen door Laurens Sweeck. Die zette de anderen onder druk, tot hij even bleef haperen aan een draad. Zo verloor de voormalige Belgische kampioen eensklaps een pak posities. Quinten Hermans, Corné van Kessel en Toon Aerts reden vervolgens weg op het einde van ronde één. Aerts pakte daarbij ook 5 bonificatieseconden.

Twee lekke banden

Voor Aerts ging het voorin echter niet snel genoeg. De Rijkevorselnaar ging aan de boom schudden en liet het Tormansduo Hermans-Van Kessel achter. Achter de top drie was het een onverwachte naam die de dans leidde: de 20-jarige Niels Vandeputte, die zaterdag al knap vijfde was geworden in Eeklo. Zijn vierde plek werd halverwege zelfs een derde toen Van Kessel wegviel met een lekke band.

Aerts leek intussen op weg naar een solozege, tot ook hij lek reed. Zo kon de alweer sterk rijdende Hermans komen aansluiten, waardoor er twee leiders kwamen op de VUB-campus. In de zesde van acht rondes dropte Hermans ook even een bommetje. Oud-ploegmakker Aerts liet zich echter niet van de wijs brengen en prikte enkele minuten later zelf tegen. Met meer succes: Aerts ging de voorlaatste ronde in met enkele seconden voorsprong.

Aerts wint, sterke Vandeputte op het podium

Eli Iserbyt kende intussen geen superdag. De Europese kampioen bleef de hele race net buiten de top drie hangen – veelal in het gezelschap van ploegmakker Michael Vanthourenhout – maar de achterstand op Aerts werd nooit onrustwekkend. Aerts reed in de laatste twee rondes nog verder weg en zag zo zijn eerste zege sinds 17 oktober vorig jaar – toen hij in Beringen won – niet meer in gevaar komen. Het is na Kruibeke, Gieten en Beringen zijn vierde zege van het seizoen.

Twintig tellen na Aerts pakte Hermans na zijn mooie overwinning van zaterdag nu een sterke tweede plek. Minstens even sterk was de prestatie van de 20-jarige Niels Vandeputte, die in de laatste dagen van het seizoen nog een opsteker van formaat krijgt met een derde plek in een klassementscross. Jens Adams verbaasde eveneens door enkele seconden later vierde te worden.

Michael Vanthourenhout werd vijfde, Eli Iserbyt kwam op iets meer dan een minuut van winnaar Aerts als zesde over de meet. Hij is voor het tweede opeenvolgende jaar eindwinnaar in de X²O Badkamers Trofee, al heette die vorig seizoen nog de DVV Verzekeringen Trofee.