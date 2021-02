Sterk Antwerp laat zege liggen op Standard

Geen winnaar in Standard-Antwerp zondagmiddag. Een eentonige, maar gelijkopgaande eerste helft leverde een doelpunt langs beide kanten op. In een betere tweede helft lieten de bezoekers de kansen liggen om de volle buit uit Luik mee te graaien.

We kregen een eerste helft vol discussie, twee VAR-momenten en gelukkig ook twee doelpunten te zien. Al na 8 minuten opende Carcela, met opvallende blauwe haarsnit, vanop de stip de score. Een elfmeter die er pas kwam nadat scheidsrechter Bram Van Driessche langdurig naar de beelden had gekeken. De ref van dienst oordeelde dat Le Marchand Bokadi met een uitgestoken voet haakte. Een knappe dribbel van de Congolees, voorbij een handvol Antwerpenaren, ging deze prangende fase trouwens vooraf.

De vroege openingsgoal was een lichtpunt in een verder saai begin. Een puntertje van Raskin even voorbij het kwartier zorgde voor een schaarse opflakkering. Halverwege de eerste periode kregen we toch wat vermaak. Een tot dan onzichtbare Refaelov stuurde Lamkel Zé diep. De Kameroener claimde een strafschop nadat hij door doelman Henkinet werd neergehaald, maar vertrok, zo leerde de herhaling, vanuit buitenspel.

Lamkel Zé met zevenmijlslaarzen

Het topmoment van Lamkel Zé zou niet veel later volgen. Vanop de eigen helft vertrok de aanvaller met zijn zevenmijlslaarzen voor een rush over de linkerflank. Raskin probeerde de man in vorm nog tegen te houden, maar kon niet verhinderen dat hij De Pauw de gelijkmaker aanreikte. De rechtsback van de Great Old werkte haarfijn af.

De rest van de eerste periode had niet veel meer om het lijf. Discussies over corner/geen corner en fout/geen fout stapelden zich op. Illustratief hiervoor was de actie van wie anders dan Lamkel Zé, die meer dan twee minuten op de deels bevroren grasmat bleef liggen nadat hij geen penalty had gekregen.

Beste kansen voor Antwerp

Na rust steeg de spektakelwaarde, met vooral kansen aan de bezoekerszijde. Gerkens kopte subtiel op de dwarsligger, waarna Henkinet een redding bovenhaalde op de rebound van Seck. Aan de overkant pakte Laifis uit met een harde knal. Beiranvand ging goed plat. De kansen volgden elkaar even razendsnel op. Nog eens drie minuten later achtte Lamkel Zé zijn tweede moment van de middag gekomen, maar alleen voor Henkinet mikte de Kameroener langs de verkeerde kant van de paal.

Ook Boya en Buta kregen nog wenkende mogelijkheden om hun ploeg de drie punten te schenken, terwijl Siquet een vrijschop over krulde. In het absolute slot leek Lamkel Zé alweer de matchwinnaar te worden, maar dat feestje ging wegens buitenspel niet door.