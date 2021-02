Komende week geen productie bij Audi Brussels door tekort aan chips

Komende week worden in de fabriek van Audi Brussels in Vorst geen auto’s geproduceerd. De oorzaak is een nijpend tekort aan microchips in de auto-industrie. Dat meldde VTM Nieuws zondagmiddag en is ondertussen aan persagentschap Belga bevestigd. Het personeel wordt een week op tijdelijke werkloosheid geplaatst.

In nieuwe auto’s zitten tientallen chips, die dienen bijvoorbeeld om de motor of de airconditionining te controleren. Die chips worden echter ook gebruikt voor bijvoorbeeld smartphones en laptops. En daar wringt nu net het schoentje: doordat veel mensen thuis moeten blijven vanwege corona, is de vraag naar elektronica enorm groot en hebben chipbedrijven moeite om voldoende te kunnen leveren aan de autosector. Daar komen ook nog distributieproblemen bij door de strengere lockdowns.

Onder meer een fabriek van Ford in Duitsland moest daardoor de deuren al een maand sluiten, net zoals een Ford-fabriek in de VS. Andere autobedrijven als Honda, Toyota, Volkswagen, Audi en Daimler hebben met dezelfde problemen te kampen.

Ook Audi Brussels, waar in totaal zowat 3.000 mensen werken, blijft niet gespaard van het ongemak. Komende week zijn er onvoldoende chips voorradig en moet het productieprogramma worden aangepast. ‘Deze week zal er geen productie zijn van maandagochtend tot vrijdagavond’, vertelt woordvoerder Peter D’Hoore, die benadrukt dat de geplande jaarproductie voor 2021 niet in het gevaar komt door dit ongemak.

Het bedrijf heeft de garantie dat er volgende week opnieuw voldoende chips voorradig zullen zijn, zodat de productie kan heropstarten. De productiemedewerkers die deze week niet kunnen werken, worden op tijdelijke werkloosheid geplaatst. De administratieve medewerkers blijven wel aan het werk.

Het is al de tweede tegenslag voor Audi Brussels op korte tijd. Begin februari liep de productie ook al even vertraging op nadat een coronacluster werd vastgesteld bij een aantal werknemers van de ochtendploeg.