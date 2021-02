Bart Swings sluit WK af met zevende plaats op 1.500 meter

Bart Swings heeft zondag zijn WK afstanden in het Nederlandse Heerenveen afgesloten met een zevende plaats in de 1.500m.

Onze landgenoot werd in de laatste race uitgeloot tegen de Nederlander Thomas Krol, die in 1:43.752 naar het goud schaatste. Het podium van de schaatsmijl kleurde volledig Nederlands, met Kjeld Nuis op twee en Patrick Roest op drie. Swings belandde in 1:45.873 op de zevende plaats.

Zaterdag veroverde Swings in Heerenveen brons in de massastart. Voor onze landgenoot was het zijn eerste medaille ooit op een WK afstanden. Het goud was voor de Amerikaan Joey Mantia, zilver ging naar de Nederlander Arjan Stroetinga. Op de minimarathon over zestien ronden is Swings Europees kampioen en in 2018, 2020 en 2021 winnaar van de wereldbeker. Op de Olympische Spelen van 2018 in PyeongChang pakte hij zilver in de discipline.

Op de 5.000 meter eindigde de Tildonkenaar donderdag op de achtste plaats, degelijk maar net onder de verwachtingen.

Het podium van de massastart. Foto: ANP

Sandrine Tas laatste op 1.500 meter

Sandrine Tas heeft tijdens de wereldkampioenschappen schaatsen op de 1500 meter de laatste plaats niet kunnen ontlopen. Tas eindigde zondag in Heerenveen in 2:05.15 als 24e.

De West-Vlaamse gaf tien seconden toe op de winnares, de verrassende Ragne Wiklund (1:54.91). Op het podium werd de Noorse geflankeerd door de Amerikaanse Brittany Bowe (1:55.03) en de Russin Jevgenia Lalenkova (1:55.09). Nederlandse rijdsters grepen naast de medailles.

De 25-jarige Tas bleef onder zware omstandigheden ruim twee seconden boven haar beste tijd (2:02.79). In training had ze in Heerenveen al sneller gereden. ‘Dit was niet goed. Ik heb al weken slecht geslapen. Ik denk dat het aan het matras lag. Echt ziek ben ik niet. Maar ik voel me niet lekker.’

In de voorgaande dagen was Tas niet erg opgetogen over haar verrichtingen. Op de 500 meter bleef ze na een valse start net onder de verwachtingen en op de massastart bereikte ze de finale niet. ‘Die halve finale van de massastart was erg zwaar. Het was een snelle race en ik wist dat de kans maar klein was om bij de beste acht te komen.’