‘Volgende week 10.000 prikken in vaccinatiecentra’

‘Volgende week zullen er 100.000 vaccins verdeeld worden, waaronder 10.000 in de vaccinatiecentra.’ Dat zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zondagochtend in het duidingsprogramma De Zevende Dag.

‘40.000 vaccins in de ziekenhuizen, 30.000 in de woonzorgcentra (voornamelijk de tweede prik voor het personeel), 17.000 in de gehandicaptenvoorzieningen en 10.000 in de vaccinatiecentra.’ Zo ziet volgens Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) het vaccinatieschema van volgende week eruit.

In De Zevende Dag keek Beke ook al op langere termijn naar de vaccinatiestrategie. Vanaf maart krijgt elke Belg die nog niet gevaccineerd is, een brief met uitnodiging voor een prik in het vaccinatiecentrum. Minister Beke rekent erop dat de 65-plussers en mensen uit risicogroepen in maart aan beurt kunnen komen. ‘Als de levering van vaccins op schema blijft, zullen die groepen tegen mei ingeënt moeten zijn’, aldus minister Beke.

‘Cultuursector zou op eerste rij moeten staan’

Is het dan in mei tijd voor versoepelingen? Daar wil Wouter Beke zijn hand nog niet voor in het vuur steken. ‘Op dit moment evolueren de cijfers van besmettingen, ziekenhuisopnames en aantal doden gunstig. Maar mei is nog een heel eind ver. Ik begrijp dat men al ijvert voor versoepelingen voor de horeca in de paasvakantie. Ik zou ook graag in de paasvakantie een pintje gaan drinken, maar alles hangt af van de cijfers. Vaccinaties zijn maar één parameter, we moeten rekening blijven houden met de andere parameters.’

Ondertussen ontstaat er onder de bevolking vaccinatietwijfel. Zo wil acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer geen coronavaccin. Dat zeiden ze dinsdag in een interview met Humo. Wouter Beke: ‘Net de mensen uit de culturele sector die het zwaar hebben (door de coronamaatregelen, red.) zouden als eerste in de frontlinie moeten staan om te zeggen: “Laat ons allemaal vaccineren”, want zij komen in contact met hun publiek. Net voor deze groep mensen zou ik zeggen dat ze iedereen moeten aanmoedigen om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.’