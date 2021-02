In Iraaks Koerdistan zijn deze week zes beren uitgezet in de bergen. Het gaat om Syrische bruine beren die door privé-eigenaren in slechte omstandigheden werden vastgehouden. Bij de uitzetting waren veel toeschouwers komen opdagen. Even leek het fout te gaan toen een beer op het publiek afstormde, maar uiteindelijk kwam iedereen met de schrik vrij.