En plots meldt Anthony Vanden Borre zich weer op Anderlecht

Anderlecht is de juridische procedure gestart om het minimumcontract van Anthony Vanden Borre te ontbinden omdat hij al een maand onwettig afwezig is, maar gisteren meldde VdB zich plots weer bij de U21.

Blijkbaar is er door de juridische procedure een belletje afgegaan bij van Vanden Borre, die plots op eigen initiatief weer kwam meetrainen bij de U21. Zijn plotse rentree betekent niet dat er iets verandert aan de relatie met RSCA. Die lijkt definitief voorbij na het interview waarin de ex-Rode Duivel zijn werkgever verweet oneerlijk te zijn geweest. De kans dat Anderlecht Vanden Borre nog eens vergeeft is miniem.

• Vanden Borre: ‘Ze zijn niet eerlijk tegen mij geweest’

Vanden Borre kreeg in januari een contract bij Anderlecht. Hij kwam echter niet aan spelen toe en eigenlijk was de directie vorige maand van plan afscheid van hem te nemen. Zover kwam het niet: de gewezen Rode Duivel was vragende partij om te blijven meetrainen en trainer Vincent Kompany overtuigde iedereen om de deur voor zijn vriend niet meteen dicht te gooien. Aan Vanden Borre om zich (opnieuw) te bewijzen dus, maar die stuurde zijn kat naar de trainingen. Dat komt volgens de club neer op een onwettige afwezigheid en daarom startte Anderlecht de juridische procedure op om het minimumcontract dat Vanden Borre nog had tot juni op een legale manier te ontbinden.