De Wever: ‘Als de partij in 2023 wil dat ik verder doe, dan doe ik dat’

‘Als de partij dat wil’, dan zal Bart De Wever ook in 2023 voortdoen als voorzitter van N-VA. Dat zegt de Wever in een interview met De Zondag. Maar ook: ‘Als ik moet stoppen, dan stop ik.’

In het interview met De Zondag geeft De Wever toe dat hij getwijfeld of hij een nieuw mandaat voorzitter wou opnemen. ‘Wie mij kent, weet dat ik een twijfelaar ben’, zegt hij daarover. ‘Ik heb breed geconsulteerd, en daaruit is gebleken dat dit de beste oplossing is voor de partij.’ Ook in 2023 wil De Wever zo tewerk gaan. ‘Als de partij wil dat ik verder doe, dan doe ik verder’, klinkt het. ‘Als ik moet stoppen, dan stop ik.’

Bart De Wever pleit in het interview ook voor een breed centrumrechts blok met ook christendemocraten en liberalen. ‘Er zijn te veel partijen. Dat is niet gezond. Ik noem dat de balkanisering van Vlaanderen. Als we niet opletten, wordt ook Vlaanderen onbestuurbaar’, zegt hij in de krant. De N-VA-voorzitter ziet daarom wel wat in een breed centrumrechts blok, naar het beeld van CSU in Beieren. ‘Dat zou een fantastisch verhaal zijn. Dat betekent een conservatieve en economisch liberale gemeenschapspartij. Een meerderheid van de Vlamingen zou zich daarin thuis voelen.’