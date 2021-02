Sosa nieuwe leider Ronde van de Provence na ritwinst op Ventoux

Ivan Ramiro Sosa toonde zich zaterdag in de koninginnenrit de sterkste en mag ook al meteen dromen van de eindwinst in de Ronde van de Provence.

Sosa is voor het grote publiek misschien een onbekende, maar de 23-jarige Colombiaan bracht de voorbije drie jaar al heel wat overwinningen op zijn naam. Op de Ventoux boekte hij zijn twaalfde profzege. Hij wist in het verleden ook al tweemaal de Ronde van Burgos te winnen. Zaterdag nam hij met zijn ritzege een optie op eindwinst in de Tour de la Provence.

‘Dit was een heel zware etappe’, stak hij niet onder stoelen of banken. ‘We wisten dat het lastig ging zijn en op het einde legden we ook een strak tempo op. Onze strategie was om aan te vallen met mij of Bernal. Uiteindelijk werkten we heel goed samen, legden we een strak tempo op de slotklim op en was het plan om vrij laat aan te vallen. Dat lukte en we pakken de zege. Het draait momenteel heel goed in het team.’

‘De Mont Ventoux was een mooie, maar wel zware klim. Het is heel goed om het seizoen zo te kunnen beginnen. Dat geeft veel motivatie voor de toekomst en het helpt om hard te blijven werken voor wat nog volgt, maar eerst nog de rit van zondag. Daarin gaan we die leiderstrui verdedigen.’