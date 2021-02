Zulte Waregem pakt drie punten bij STVV na kansrijke partij

Zulte Waregem heeft na een onderhoudende partij de maat genomen van STVV. Een goal van Dompé en eentje van Bruno, allebei kort na rust, bezorgden Essevee een nieuwe driepunter op verplaatsing. STVV liet vooral in de eerste helft de kansen liggen. De aansluitingstreffer van Suzuki kwam te laat. Dankzij de overwinning mag Zulte Waregem plots voorzichtig hopen op een plek in de top acht.

In een barkoud Stayen leken de spelers er zin in te hebben. De – met lichte overdrijving – Siberische temperatuur deerde hen schijnbaar niet, want beide teams trokken meteen vol in de aanval. Zulte Waregem ontsnapte al binnen de minuut aan een achterstand wanneer Suzuki net niet kon afdrukken. Aan de overkant antwoordde Bruno voor Zulte Waregem met een schot dat door Schmidt goed gekeerd werd. Het spel ging vloeiend op en neer en ook de keepers werden aan het werk gezet, kwestie van hen zeker geen koud te laten krijgen. Vossen, Bruno en Dompé testten Schmidt en aan de overkant hield Bostyn Suzuki enkele keren van een goal. Eén keer was hij wel geklopt, maar toen bracht de paal redding.

Op het moment dat Zulte Waregem wegzakte en er niet meer uitkwam, ging ook bij Bostyn het licht even uit. Hij liet een scherpe voorzet door de benen glippen, maar gelukkig voor de doelman hobbelde de bal voorlangs. Suzuki bleef ondertussen de Essevee-defensie kopzorgen bezorgen, maar het wilde maar niet lukken voor de geblondeerde Japanner. Op slag van rust zag hij zijn kopbal opnieuw gepareerd worden door Bostyn. Gezien het aantal kansen, was het een klein mirakel dat de eerste helft geen goals opleverde.

Dan toch goals

Ook Brüls had met de eerste poging van de tweede helft geen succes, al kwam Zulte Waregem wel het best uit de kleedkamer. Het duwde STVV net als in de beginfase van de eerste helft achteruit en dit keer leverde het wel meteen de openingsgoal op. Dompé slingerde zich voorbij Caufriez en knalde de bal prinsheerlijk in de verste bovenhoek. Waar er bij de rust in de perszaal nog geklaagd werd over het gebrek aan goals, werden we in de tweede helft meteen op onze wenken bediend. Zeker omdat het amper drie minuten later al 0-2 stond. Govea stak Bruno perfect diep en die legde zijn veertiende goal van het seizoen via de paal binnen.

STVV scoorde tegen, maar het leek Suzuki echt niet gegund. Deze keer werkte de Japanner wel goed af, maar had de VAR handspel gezien. Al was het uiteindelijk slechts uitstel van executie, want enkele minuten later was het wel eindelijk raak voor de topschutter van de kanaries. Achtste keer goede keer, zoiets. Het zou uiteindelijk echter slechts een voetnoot blijven, want ondanks een Truiens slotoffensief hield Essevee stand. Zo boekt Zulte Waregem opnieuw een uitzege en kan het schuchter naar boven kijken.