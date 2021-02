Joe Biden over vrijspraak Trump: ‘Inhoud aanklacht stond niet ter discussie’

Donald Trump mag dan wel vrijgesproken zijn in het impeachmentproces, de ‘inhoud van de aanklacht’ stond ‘niet ter discussie’. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd. De aanval op het Capitool van 6 januari toont aan dat de democratie ‘fragiel’ is, waarschuwde hij tegelijkertijd.

‘Dit trieste hoofdstuk in onze geschiedenis herinnert ons er aan dat de democratie fragiel is. Dat ze altijd verdedigd moet worden. Dat we altijd waakzaam moeten blijven’, aldus Joe Biden in een communiqué.

• Opnieuw vrijspraak voor Donald Trump in Amerikaanse Senaat

Trump werd beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers tot een opstand, wat uitmondde in de bestorming van het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. Zaterdag werd de oud-president echter door de Senaat vrijgesproken, al viel nooit eerder zo’n groot aantal senatoren een partijgenoot af bij zo’n stemming.

• Advocaten Trump: ‘Dit is louter een daad van politieke wraak’