Twee kinderen omgekomen bij ‘race-ongeval’ in Moeskroen

In Moeskroen, in de provincie Henegouwen, zijn zaterdagmiddag twee kinderen (4 en 8 jaar) om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De jonge slachtoffers zaten achteraan in de auto, de bestuurder raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Een eerste botsing en een woordenwisseling tussen de twee chauffeurs leidde tot een achtervolging die uitdraaide op een ongeval met fatale gevolgen. De chauffeur van de tweede auto is nog steeds op de vlucht. Het parket van Bergen meldt dat een onderzoek geopend werd.

De hulpdiensten van kregen zaterdag rond 14.10 uur de oproep dat er op de RN 58 Moeskroen-Dottenijs een verkeersongeval met een auto had plaatsgevonden.

Op basis van enkele getuigenissen gaf Julie Baiwy, procureur bij het parket van Bergen, al enkele elementen vrij. ‘Er was een eerste ongeval waarbij de twee chauffeurs betrokken waren, gevolgd door een woordenwisseling, op een grote parking in Dottenijs, een deelgemeente van Moeskroen. Na deze ruzie kwam het tot een achtervolging. Op de RN58 Dottenijs-Moeskoren wilde de bestuurder van een Opel een Volkswagen Polo inhalen. De chauffeur van de Polo gaf daarop een ruk aan het stuur, waardoor het andere voertuig moest uitwijken en tegen een verlichtingspaal geëindigd is.’

De twee kinderen die op de achterbank van de Opel zaten, waren op slag dood. De bestuurder van de wagen, de stiefvader van de kinderen, werd zwaargewond naar het ziekenhuis van Kortrijk gebracht. ‘Hij is niet langer in levensgevaar’, aldus de procureur. ‘De chauffeur van de Polo is op de vlucht geslagen en wordt nog altijd gezocht, aan beide kanten van de grens.’

Door het ongeval werd de weg een tijdlang afgesloten en moesten bestuurders omrijden. Rond 17 uur werd het verkeer hersteld.