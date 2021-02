Éric Lammers aangeklaagd voor verkrachting en bezit van kinderporno

Éric Lammers, een hoofdverdachte in het dossier van de Bende van Nijvel, is zaterdagvoormiddag aangeklaagd voor verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en bezit van kinderpornografische beelden.

Henri Laquay, een van Lammers’ advocaten, bevestigt een bericht van RTL Info daarover. Lammers werd in het dossier ronde de Bende verschillende keren ondervraagd, en verklaarde onder meer dat hij lid was van de extreemrechtse en clandestiene organisatie Westland New Post (WNP).

Begin oktober werd Lammers aangehouden in Servië, op basis van een aanhoudingsbevel van een onderzoeksrechter uit Charleroi. Toen al deden er berichten de ronde dat dat gebeurde vanwege zedenfeiten met een minderjarige.

De afgelopen maanden zat Lammers in een Servische cel, vrijdag kwam hij in België aan. ‘Na zijn aankomst vrijdagochtend is hij ondervraagd, maar hij heeft de speurders geen antwoorden gegeven’, aldus meester Laquay. ‘Zijn gevangenschap in Servië was bijzonder hard, en hij gaat rusten vooraleer hij verklaringen aflegt.’

Lammers betwist de feiten die hem nu ten laste gelegd worden. Hij moet binnenkort voor de raadkamer verschijnen, die zal beslissen of hij opgesloten moet blijven.

In 1991 werd hij al veroordeeld tot levenslang voor de moord op vader en zoon Ludo en Patrick Moons, twee Antwerpse diamantairs. In 2002 kwam hij voorwaardelijk vrij, waarna hij in 2004 opnieuw werd veroordeeld voor het verdonkeremanen van een lijk. En in 2012 werd Lammers al eens vervolgd voor zedenfeiten met minderjarige slachtoffers, maar toen werd hij vrijgesproken.

Zijn advocaat beklemtoont zaterdag nog dat zijn cliënt in het dossier van de Bende van Nijvel op geen enkele manier betrokken is. ‘Enkel zijn naam werd genoemd, zoals die van zovele anderen.’