Greenpeace bedankt personeel van openbaar vervoer

In Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Luik houdt Greenpeace dit Valentijnsweekend een bedankactie voor medewerkers van het openbaar vervoer. De milieuorganisatie wil het personeel een hart onder de riem steken omdat het in crisistijden zijn cruciale taak is blijven uitvoeren

Greenpeace roept het publiek meteen ook op om het openbaar vervoer te blijven gebruiken, als antwoord op een andere crisis - die rond het klimaat.

Chauffeurs van bussen, trams en treinen krijgen dit weekend een bedankbriefje in de handen gestopt van Greenpeace, dat met de slogan ‘Bedankt, jullie brengen ons in vervoering’ naar zes steden trekt. Dat doet de milieuorganisatie in groepjes van maximum vier vrijwilligers, om het samenscholingsverbod niet met de voeten te treden.

‘Openbaar vervoer is heel belangrijk voor de mobiliteit, zeker in steden, en we vonden het fantastisch dat alle chauffeurs zijn blijven rijden en de nodige maatregelen hebben genomen om veilig transport te garanderen voor hun reizigers’, zegt Patricia Schellekens van Greenpeace Antwerpen. ‘Toch worden ze vaak vergeten. We vonden het Valentijnsweekend een ideaal moment om hen eens te bedanken.’

Vorig jaar trok Greenpeace tijdens de eerste lockdown ook al naar ziekenhuizen om het zorgpersoneel daar te bedanken, nu was dus het openbaar vervoer aan de beurt. ‘We willen het publiek ook aanmoedigen om vaker het openbaar vervoer te gebruiken’, zegt Schellekens. ‘Er zijn natuurlijk wel nog verbeteringen mogelijk op het vlak van coronaveiligheid, maar De Lijn is daar bijvoorbeeld echt wel mee bezig en ik heb vernomen dat er toch al meer trams worden ingezet tijdens piekuren.’