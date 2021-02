Overzicht: ook Nadal bij laatste zestien, Flipkens uitgeschakeld

Kirsten Flipkens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (achtste finales) van het dubbelspel op de Australian Open. Elise Mertens krijgt dan weer een verrassende tegenstander in de achtste finales. Bij de mannen mogen de grote kanonnen een ronde verder.

Kirsten Flipkens verloor in de tweede ronde aan de zijde van de Sloveense Andreja Klepac van de Spaanse Aliona Bolsova en de Italiaanse Jasmine Paolini in drie sets: 7-6, 3-6, 7-5. De partij duurde 2 uur en 18 minuten.

In de achtste finales wachten de Taiwanese Su-Wei Hsieh en Tsjechische Barbora Strycova, die het eerste reekshoofd vormen, of de Kroatische Darija Jurak en Servische Nina Stojanovic. In het enkelspel ging de 35-jarige Flipkens er in de eerste ronde uit tegen Venus Williams.

Lege tribunes

Foto: EPA-EFE

De zesde dag van de Australian Open was de eerste zonder toeschouwers op de tribunes. Vrijdag om middernacht installeerde de staat Victoria een nieuwe lockdown van vijf dagen omdat gevreesd wordt dat de Britse coronavariant zich in de staat aan het verspreiden is.

Muchova wacht Mertens op

Karolina Pliskova (WTA 6) heeft de derde ronde van de Australian Open niet overleefd. De 28-jarige Tsjechische verloor na één uur en 55 minuten tennis in Melbourne in twee sets (7-5 en 7-5) van haar 24-jarige landgenote Karolina Muchova (WTA 27). In de achtste finales is Elise Mertens (WTA 16) de volgende opponente van Muchova. Het wordt voor Muchova haar eerste vierde ronde in Melbourne. Haar beste resultaat tot dusver was een tweede ronde vorig jaar. Op de US Open van vorig jaar behaalde de Tsjechische voor het eerst een vierde ronde in een grandslamtoernooi.

Ook thuisfavoriete Barty bij laatste zestien

Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich vlot gekwalificeerd voor de achtste finales. Het eerste reekshoofd versloeg in de derde ronde de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 32) met 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en twintig minuten.

De 24-jarige Australische neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 57). Die was met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Estse Anett Kontaveit (WTA 22). Barty haalde vorig jaar de halve finales in Melbourne, het beste resultaat tot dusver. In 2019 pakte ze op Roland Garros haar eerste (en voorlopig enige) grandslamtitel.

Rafael Nadal staat in achtste finales

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich zaterdag als laatste gekwalificeerd voor de achtste finales. De Spanjaard zette in de derde ronde de Brit Cameron Norrie (ATP 69) opzij met 7-5, 6-2 en 7-5.

Nadal Foto: reuters

Om door te stoten naar de laatste acht, moet Nadal voorbij de Italiaan Fabio Fognini (ATP 17). Die was met 6-4, 6-3 en 6-4 een maat te groot voor de Australiër Alex de Minaur (ATP 23).

De 34-jarige Nadal is het tweede reekshoofd in Melbourne. Hij jaagt er op een tweede eindzege, na winst in 2009. Vier keer was hij al verliezend finalist (in 2012, 2014, 2017 en 2019). De Spanjaard kan in Melbourne zijn 21e grandslamtitel veroveren. Vandaag deelt hij het record met Roger Federer.

Medvedev wint vijfsetter

Daniil Medvedev (ATP 4) staat in de vierde ronde van de Australian Open. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. De 25-jarige Rus had in zijn derde ronde in Melbourne vijf sets (6-3, 6-3, 4-6, 3-6 en 6-0) nodig tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 33). De partij duurde drie uur en zes minuten.

Het is voor Medvedev de eerste zege in zijn carrière in vijf sets. De Rus verloor de vorige zes vijfsetters in zijn loopbaan. Tegen Krajinovic verliepen de eerste twee sets zaterdag vrij vlot (6-3 en 6-3). De Serviër won de derde set (4-6), waarna Medvedev in de vierde set, bij een 2-5 achterstand, een medische time-out aanvroeg. Hij liet zijn linkerdij masseren en hervond vervolgens zijn goede tennis. De vierde set verloor hij nog met 3-6, maar in de vijfde set (6-0) gunde hij Krajinovic geen enkel spelletje meer.

Medvedev ontbolsterde eind vorig jaar helemaal met eindzeges op het Masters 1000-toernooi in Parijs en op de Masters. Zijn winst tegen Krajinovic was zijn zeventiende zege op een rij.

Op de Australian Open raakte hij nooit verder dan de vierde ronde, de voorbije twee jaar. Bij de laatste zestien treft de Rus de verrassende Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 192), die in zijn derde ronde de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 91) in drie sets (7-6 (9/7), 6-1 en 6-4) op de knieën dwong.

Ballenraapster in duel met een nachtvlinder. Foto: afp

Tsitsipas verspilt geen energie

Stefano Tsitsipas (ATP 6) heeft zaterdag in zijn derde ronde op de Australian Open snel korte metten gemaakt met de Zweed Mikael Ymer (ATP 95). De 22-jarige Griek won na één uur en 36 minuten tennis in drie sets (6-4, 6-1 en 6-1). In de vorige ronde moest Tsitsipas nog meer dan vier uur op de baan staan tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 267).

Tsitsipas, vorig jaar halvefinalist in Melbourne, treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10) en de Rus Karen Khachanov (ATP 20).

Makkelijke zege voor Svitolina

Elina Svitolina (WTA 5) heeft zich zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde. De Oekraïense versloeg in haar derde ronde de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 28), die in de tweede ronde in Melbourne nog te sterk was voor Alison Van Uytvanck (WTA 67), na één uur en 24 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-0).

Svitolina Foto: epa-efe

Svitolina treft bij de laatste zestien de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 61), die in haar derde ronde eenvoudig in twee sets (6-2 en 6-1) de maat nam van de Française Kristina Mladenovic (WTA 52). De beste prestatie van Svitolina in Melbourne is een stek in de kwartfinales, in 2018 en 2019.